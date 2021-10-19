Отправлено: - 16:05

alex_60:

так же как со не наш земляк. кроме тараканы,узбеки больше и

Цитата:А с ним больше не о чем говорить, кроме как тараканов и узбековЕще он в каждом комменте гадит на моего умершего деда.О чем с ним говорить то?Ты даже и сам не знаешь..