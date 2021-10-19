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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:01
Цитата:
---- то не лишат , останешься ПП
111:
, успел напечатать 31 коммент..
, успел напечатать 31 коммент..
---- то не лишат , останешься ПП
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:02
так же как со не наш земляк.
кроме тараканы,узбеки больше и
придумать то не можете.
одно и тоже по сто пятому разу повторяете.
кроме тараканы,узбеки больше и
придумать то не можете.
одно и тоже по сто пятому разу повторяете.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:04
Где тут выход?? Пойду свежего воздуха глотну
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:05
Цитата:
А с ним больше не о чем говорить, кроме как тараканов и узбеков
Еще он в каждом комменте гадит на моего умершего деда.
О чем с ним говорить то?
Ты даже и сам не знаешь..
alex_60:
так же как со не наш земляк. кроме тараканы,узбеки больше и
так же как со не наш земляк. кроме тараканы,узбеки больше и
А с ним больше не о чем говорить, кроме как тараканов и узбеков
Еще он в каждом комменте гадит на моего умершего деда.
О чем с ним говорить то?
Ты даже и сам не знаешь..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10622
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:07
Цитата:
А зачем ещё что-то придумывать?
Если он все выводит к тараканам и узбекам
Кстати надо его соседям текст отсюда скинуть что он постоянно на узбеков грешит что из за них у него тараканы под матрасом
Пусть поговорят с человеком
alex_60:
кроме тараканы,узбеки больше и придумать то не можете. одно и тоже по сто пятому разу повторяете.
кроме тараканы,узбеки больше и придумать то не можете. одно и тоже по сто пятому разу повторяете.
А зачем ещё что-то придумывать?
Если он все выводит к тараканам и узбекам
Кстати надо его соседям текст отсюда скинуть что он постоянно на узбеков грешит что из за них у него тараканы под матрасом
Пусть поговорят с человеком
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:07
Цитата:
А, даже так..
Ну они по 30 набрали наверно..
Гога:
лишат , останешься ПП
лишат , останешься ПП
А, даже так..
Ну они по 30 набрали наверно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10622
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:08
Цитата:
Ты хотел сказать издеваетесь
А так да защищай защищай "дружка"
Он же такой ранимый тут и обиженый что его защищать надо))
alex_60:
так он над вами нормально смеется, а вы только огрызаетесь..
так он над вами нормально смеется, а вы только огрызаетесь..
Ты хотел сказать издеваетесь
А так да защищай защищай "дружка"
Он же такой ранимый тут и обиженый что его защищать надо))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:09
Если б было о чем с не нашим поговорить, я бы с радостью..
Но он наверно иногда забывает о чем говорил и опять о тараканах да о моем деде умершем..
Только так на него внимание кто то обратит..
Сам по себе не наш неинтересен никому..
Но он наверно иногда забывает о чем говорил и опять о тараканах да о моем деде умершем..
Только так на него внимание кто то обратит..
Сам по себе не наш неинтересен никому..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10622
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:10
Цитата:
Историю России он не знает,литературу тоже
В музыке по дятлову тащится это дно
Про политику какую-то ахинею несёт
Только под***ать заходит
Бессмысленный персонаж
111:
О чем с ним говорить то? Ты даже и сам не знаешь..
О чем с ним говорить то? Ты даже и сам не знаешь..
Историю России он не знает,литературу тоже
В музыке по дятлову тащится это дно
Про политику какую-то ахинею несёт
Только под***ать заходит
Бессмысленный персонаж
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:11
Цитата:
Еще по моему по Киркорову, королю русского щоубизнеса..
abaika95:
музыке по дятлову тащится это дно
музыке по дятлову тащится это дно
Еще по моему по Киркорову, королю русского щоубизнеса..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:12
пишут вот.
//Рудничане провели акцию по посадке семейных деревьев//
111,ты участвовал со своей семьей?
//Рудничане провели акцию по посадке семейных деревьев//
111,ты участвовал со своей семьей?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:13
Уехал туда только ради попсы..
А какая квартира, что там и как, его неинтересует..
А какая квартира, что там и как, его неинтересует..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:14
Цитата:
Где то я высказался, эти оплачиваемые понты из бюджета мне не нужны..
Любой так сможет сажать..
alex_60:
,ты участвовал со своей семьей
,ты участвовал со своей семьей
Где то я высказался, эти оплачиваемые понты из бюджета мне не нужны..
Любой так сможет сажать..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:16
оказывается ученики начального звена теперь должны отключать
телефоны и передавать их классному руководителю до конца уроков.
ученикам с 5 по 11 классы разрешено не сдавать телефон,
а ставить его на беззвучный режим.
оказывается разница в том что как только малыши видят,
что им звонит мама или бабушка, тут же отвечают.
Старшие понимают, что можно перезвонить на перемене.
телефоны и передавать их классному руководителю до конца уроков.
ученикам с 5 по 11 классы разрешено не сдавать телефон,
а ставить его на беззвучный режим.
оказывается разница в том что как только малыши видят,
что им звонит мама или бабушка, тут же отвечают.
Старшие понимают, что можно перезвонить на перемене.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:19
Цитата:
посади во дворе у себя .
судя по фото двор у вас неухоженный совсем.
уныло как то смотрится.
111:
Любой так сможет сажать..
Любой так сможет сажать..
посади во дворе у себя .
судя по фото двор у вас неухоженный совсем.
уныло как то смотрится.
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