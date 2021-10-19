Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 780 из 781«1...778779780781»
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:01
#11686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
, успел напечатать 31 коммент..

---- то не лишат , останешься ПП
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:02
#11687
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так же как со не наш земляк.
кроме тараканы,узбеки больше и
придумать то не можете.
одно и тоже по сто пятому разу повторяете.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:04
#11688
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где тут выход?? Пойду свежего воздуха глотну 8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3908
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:05
#11689
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так же как со не наш земляк. кроме тараканы,узбеки больше и

А с ним больше не о чем говорить, кроме как тараканов и узбеков
Еще он в каждом комменте гадит на моего умершего деда.
О чем с ним говорить то?
Ты даже и сам не знаешь..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10622
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:07
#11690
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кроме тараканы,узбеки больше и придумать то не можете. одно и тоже по сто пятому разу повторяете.

А зачем ещё что-то придумывать?
Если он все выводит к тараканам и узбекам
Кстати надо его соседям текст отсюда скинуть что он постоянно на узбеков грешит что из за них у него тараканы под матрасом
Пусть поговорят с человеком
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3908
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:07
#11691
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
лишат , останешься ПП

А, даже так..
Ну они по 30 набрали наверно..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10622
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:08
#11692
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так он над вами нормально смеется, а вы только огрызаетесь..

Ты хотел сказать издеваетесь
А так да защищай защищай "дружка"
Он же такой ранимый тут и обиженый что его защищать надо))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3908
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:09
#11693
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б было о чем с не нашим поговорить, я бы с радостью..
Но он наверно иногда забывает о чем говорил и опять о тараканах да о моем деде умершем..
Только так на него внимание кто то обратит..
Сам по себе не наш неинтересен никому..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10622
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:10
#11694
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
О чем с ним говорить то? Ты даже и сам не знаешь..

Историю России он не знает,литературу тоже
В музыке по дятлову тащится это дно
Про политику какую-то ахинею несёт
Только под***ать заходит
Бессмысленный персонаж
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3908
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:11
#11695
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
музыке по дятлову тащится это дно

Еще по моему по Киркорову, королю русского щоубизнеса..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:12
#11696
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пишут вот.
//Рудничане провели акцию по посадке семейных деревьев//
111,ты участвовал со своей семьей?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3908
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:13
#11697
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уехал туда только ради попсы..
А какая квартира, что там и как, его неинтересует..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3908
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:14
#11698
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
,ты участвовал со своей семьей

Где то я высказался, эти оплачиваемые понты из бюджета мне не нужны..
Любой так сможет сажать..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:16
#11699
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оказывается ученики начального звена теперь должны отключать
телефоны и передавать их классному руководителю до конца уроков.
ученикам с 5 по 11 классы разрешено не сдавать телефон,
а ставить его на беззвучный режим.
оказывается разница в том что как только малыши видят,
что им звонит мама или бабушка, тут же отвечают.
Старшие понимают, что можно перезвонить на перемене.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 16:19
#11700
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Любой так сможет сажать..


посади во дворе у себя .
судя по фото двор у вас неухоженный совсем.
уныло как то смотрится.
Профайл
Страница 780 из 781«1...778779780781»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк, 111, Тимур Гафуров

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS