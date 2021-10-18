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≡ Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42635
Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
Отправлено: 18.10.21 - 16:42
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Во вторник, 19 октября, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, без осадков, на севере туман. В среду днём на западе дождь. В областном центре дождь тоже ждут, но не раньше вечера среды.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Re: Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области...
Отправлено: 18.10.21 - 16:42
#1
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судя по цифрам в заметке,
не заканчивается , а продолжается.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4020
Re: Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области...
Отправлено: 18.10.21 - 20:10
#2
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Вот это постоянство - А60 как всегда первый.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Re: Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области...
Отправлено: 19.10.21 - 08:51
#3
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Осенью моду задаёт тот,
кто раньше всех проснулся,
потому что все смотрят в окно,
видят - кто-то в кофте идёт,
агааа, я тоже в кофте пойду..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14460
Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
Отправлено: 19.10.21 - 09:18
#4
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Цитата:
alex_60:
Осенью моду задаёт тот, кто раньше всех проснулся, потому что все смотрят в окно, видят - кто-то в кофте идёт, агааа, я тоже в кофте пойду..

Ну не знаю... Я прежде всего смотрю какая температура на улице.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
Отправлено: 19.10.21 - 09:35
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Я прежде всего смотрю какая температура на улице.


ветер имеет очень большое значение,при одинаковой температуре.
особенно если он холодный..
надо еще на деревья смотреть,как их мотает или нет.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
45
Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
Отправлено: 19.10.21 - 09:54
#6
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А отлет птиц в теплые края вам ничего не говорит? Тоже верная примета.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14460
Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
Отправлено: 19.10.21 - 10:26
#7
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Цитата:
alex_60:
ветер имеет очень большое значение,при одинаковой температуре.

В приложениях погоды сейчас обычно пишут графу "ощущается" - это как раз с учётом ветра, влажности и прочих явлений.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Re: Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области...
Отправлено: 19.10.21 - 16:08
#8
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Наступила осень.
Балкон начал подрабатывать холодильником.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3908
Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
Отправлено: 19.10.21 - 16:27
#9
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Цитата:
alex_60:
Балкон начал подрабатывать холодильником

У тебя что, нет хрущевки?
Холодильником балкон может быть только в определенные времена года, и то открытый, закрытый, открыты окна зимой, закрыты окна зимой..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13737
Бабье лето заканчивается - О погоде в Костанае и по области на ближайшие дни
Отправлено: 19.10.21 - 16:30
#10
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Цитата:
111:
У тебя что, нет хрущевки? Холодильником балкон может быть только в определенные времена года, и то открытый, закрытый, открыты окна зимой, закрыты окна зимой..


это просто мысли вслух.
а не применительно к кому нибудь.
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