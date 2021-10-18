Отправлено: - 09:18

alex_60:

Осенью моду задаёт тот, кто раньше всех проснулся, потому что все смотрят в окно, видят - кто-то в кофте идёт, агааа, я тоже в кофте пойду..

Цитата:Ну не знаю... Я прежде всего смотрю какая температура на улице.