Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42633
Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?
Отправлено: 19.10.21 - 10:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришло время понять, что как раньше мы сажали деревья, так уже не пойдет. Воткнул саженец в замусоренную строителями землю, а там уже как бог пошлет - авось вырастет. Слишком дорого обходится такое головотяпство. Да и засохшие саженцы по всему городу настроения людям не поднимают, могла появиться зеленая молодая листва, да не появилась.
Читать новость

peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4010
Re: Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?
Отправлено: 19.10.21 - 10:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они свой труд ценят.

Спрашивают за результат и профуканные деньги.
У нас же спрашивают только за освоение бюджета.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10579
Re: Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?
Отправлено: 19.10.21 - 11:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?


Потомучто гражданского журналиста Юджина не взяли в общественную группу по мониторингу за деревьями
Теперь они будут везде загнивать
А вот вошёл бы он в эту группу то сразу посыпались статьи о том как все наладилось и все сразу решается))
Я заметил иногда с людьми это так и работает)
Пока не окунут в ситуацию изнутри-не поймет
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23017
Re: Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?
Отправлено: 19.10.21 - 12:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?

Потому, что Понятие - Посадка деревьев и Казахи - несовместимо...
:lol: :-o
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
41
Re: Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?
Отправлено: 19.10.21 - 12:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не обратили внимание, осенью сережки берез ветер разносит по всей округе. Приживаются лишь единицы! Даже на даче такая же картина! Климат поменялся не в лучшую сторону.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10579
Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?
Отправлено: 19.10.21 - 12:16
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всей видимости я должен тут написать что русские и деревья понятия не совместимые но не буду
Я же не малый народ типо поуеховших немцев которые русские и которые обиженные на всех))

Воронеж засох
Челябинск засох
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13712
Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?
Отправлено: 19.10.21 - 12:20
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
саксаул вон никто не поливает, а он сам в пустыне растет.
ну понятно что листьев нет, но без воды то все равно не может.
извлекает из песка.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS