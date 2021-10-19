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≡  Могут ли родители первоклассника перевести его в предшколу, рассказали в МОН
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42633
Могут ли родители первоклассника перевести его в предшколу, рассказали в МОН
Отправлено: 19.10.21 - 12:16
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Некоторые родители переживают, что их шестилетние дети не проявляют интереса к учёбе в первом классе. В Министерстве образования и науки объяснили, можно ли шестилетнего ребёнка, который поступил в первый класс, по желанию родителей перевести в предшколу.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13712
Re: Могут ли родители первоклассника перевести его в предшколу,...
Отправлено: 19.10.21 - 12:16
#1
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//В ближайшее время мы переезжаем в другой город, из Алматы в Талдыкорган, а это ещё и смена школы, что ещё больше ухудшит наше обучение. Прошу Вас разрешить перевести моего ребёнка в подготовительный класс, чтобы уже в следующем году в семь лет пойти в школу", – написала родительница.//

ну переезжайте и отдавайте в подготовительный класс.
кто там знает что он в первый класс где то ходил.
как будто база по кз есть прям,нет скорее всего.
хотя фиг его знает с эти еговом.
там даже рецепты таблеток выписанные есть.
чем болел,где лечился..
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