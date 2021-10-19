Re: Могут ли родители первоклассника перевести его в предшколу,...

Отправлено: - 12:16

//В ближайшее время мы переезжаем в другой город, из Алматы в Талдыкорган, а это ещё и смена школы, что ещё больше ухудшит наше обучение. Прошу Вас разрешить перевести моего ребёнка в подготовительный класс, чтобы уже в следующем году в семь лет пойти в школу", – написала родительница.//



ну переезжайте и отдавайте в подготовительный класс.

кто там знает что он в первый класс где то ходил.

как будто база по кз есть прям,нет скорее всего.

хотя фиг его знает с эти еговом.

там даже рецепты таблеток выписанные есть.

чем болел,где лечился..