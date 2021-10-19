Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На 6 млн тенге обманул рудничанин своих знакомых
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42633
На 6 млн тенге обманул рудничанин своих знакомых
Отправлено: 19.10.21 - 12:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользуясь доверием своих знакомых, он неоднократно просил оформить кредиты и передать деньги ему. Мошенника уже задержали, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13712
Re: На 6 млн тенге обманул рудничанин своих знакомых
Отправлено: 19.10.21 - 12:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Пользуясь доверием своих знакомых, он неоднократно просил оформить кредиты и передать деньги ему.//

Рудный -город чудный.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS