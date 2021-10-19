Re: Цой объявил об ослаблении карантина в Казахстане

Отправлено: - 11:04

Классика

В России фиксируют рост заболевших

А у нас карантин ослабляют

Опять недели на две,пока не поймут что ой,оказывается надо локдаун объявлять а то чето все больницы уже забитые

Тут даже антиваксером быть не надо чтобы усомнится в решениях Минздрава

Какбудто специально открывают все чтобы тоннаж заболевших увеличить а потом с мылом в одном месте бегать прося народ вакцинироватся

Не последовательность действий властей приносит больше вредя чем сам вирус