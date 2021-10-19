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≡ Цой объявил об ослаблении карантина в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42633
Цой объявил об ослаблении карантина в Казахстане
Отправлено: 19.10.21 - 11:04
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В ходе заседания правительства министр заявил, что, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70 процентов подлежащего контингента, МВК принято решение ослабить карантин.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10579
Re: Цой объявил об ослаблении карантина в Казахстане
Отправлено: 19.10.21 - 11:04
#1
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Классика
В России фиксируют рост заболевших
А у нас карантин ослабляют
Опять недели на две,пока не поймут что ой,оказывается надо локдаун объявлять а то чето все больницы уже забитые
Тут даже антиваксером быть не надо чтобы усомнится в решениях Минздрава
Какбудто специально открывают все чтобы тоннаж заболевших увеличить а потом с мылом в одном месте бегать прося народ вакцинироватся
Не последовательность действий властей приносит больше вредя чем сам вирус
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13712
Re: Цой объявил об ослаблении карантина в Казахстане
Отправлено: 19.10.21 - 12:10
#2
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а что ему еще говорить.
скажет всплеск заболевших,
так тогда вроде он его служба не работает..
а так такая забота о ночных посетителях кабаков и злачных мест, прям умиляет..
до 5 утра разрещил, гуляй народ...
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