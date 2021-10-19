Отправлено: - 11:19

Почему процент не принявшихся саженцев зашкаливает?





Цитата:Потомучто гражданского журналиста Юджина не взяли в общественную группу по мониторингу за деревьямиТеперь они будут везде загниватьА вот вошёл бы он в эту группу то сразу посыпались статьи о том как все наладилось и все сразу решается))Я заметил иногда с людьми это так и работает)Пока не окунут в ситуацию изнутри-не поймет