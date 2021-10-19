Цитата:
alex_60:
россияне в составе киберспортивной команды Team Spirit, одержали победу на турнире The International 10. Дота 2.
Молодцы
Киберспортивные дисциплины это будущее российского спорта
Если в физический спорт не пускают надо уходить в интеллектуальный там допинг ещё не придумали
Цитата:
maxsaf:
Родители подумают, в какую секцию дитя отдать, и в итоге решат позволить гамать игрушки до утра.
Что в этом плохого?
Цитата:
maxsaf:
Только что руководство компании обьявило, что не будут никого из наших сотрудников принуждать или настаивать на вакцинации. Только 100% добровольно. Вот такая она западная демократия.
А до этого Митинги против чего были? Цитата:
111:
У вас там в Канаде это наверно в порядке вещей, у нас как то это неправильно что ли.. Шутить на тему педофилии..
Новости из Канады
Отца девочки будут судить за то что он отказался называть ее мужским именем
Она до этого решила стать мальчиком
Психологи в школе решили одобрить ее решение и принялись давать ей гармональные таблетки
Отцу чето это не понравилось
Западная демократия она такая да Макс?