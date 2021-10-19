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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10579
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 11:14
#11536
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Цитата:
alex_60:
россияне в составе киберспортивной команды Team Spirit, одержали победу на турнире The International 10. Дота 2.

Молодцы
Киберспортивные дисциплины это будущее российского спорта
Если в физический спорт не пускают надо уходить в интеллектуальный там допинг ещё не придумали
Цитата:
maxsaf:
Родители подумают, в какую секцию дитя отдать, и в итоге решат позволить гамать игрушки до утра.

Что в этом плохого?
Цитата:
maxsaf:
Только что руководство компании обьявило, что не будут никого из наших сотрудников принуждать или настаивать на вакцинации. Только 100% добровольно. Вот такая она западная демократия.

А до этого Митинги против чего были? Цитата:
111:
У вас там в Канаде это наверно в порядке вещей, у нас как то это неправильно что ли.. Шутить на тему педофилии..

Новости из Канады
Отца девочки будут судить за то что он отказался называть ее мужским именем
Она до этого решила стать мальчиком
Психологи в школе решили одобрить ее решение и принялись давать ей гармональные таблетки
Отцу чето это не понравилось
Западная демократия она такая да Макс?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10579
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 11:16
#11537
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Йанг ну как тебе НАМЕДНИ-22?
По мне так галопам по европам
Про 21 век у Парфенова информативнее получается
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14460
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 11:50
#11538
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Цитата:
abaika95:
По мне так галопам по европам

А по мне - так наоборот - все события освещены, а не избранные. Ну или просто год был насыщенный.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 11:51
#11539
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Цитата:
111:
Что то там горело..


вагончик строительный сгорел.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 11:54
#11540
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Цитата:
111: Ходим только в Элитные магазины..


за расчетом что ли.
салаты,пирожки туда на реализацию сдаете?
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