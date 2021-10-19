Отправлено: - 11:14

alex_60:

россияне в составе киберспортивной команды Team Spirit, одержали победу на турнире The International 10. Дота 2.

maxsaf:

Родители подумают, в какую секцию дитя отдать, и в итоге решат позволить гамать игрушки до утра.

maxsaf:

Только что руководство компании обьявило, что не будут никого из наших сотрудников принуждать или настаивать на вакцинации. Только 100% добровольно. Вот такая она западная демократия.

111:

У вас там в Канаде это наверно в порядке вещей, у нас как то это неправильно что ли.. Шутить на тему педофилии..

Цитата:МолодцыКиберспортивные дисциплины это будущее российского спортаЕсли в физический спорт не пускают надо уходить в интеллектуальный там допинг ещё не придумалиЦитата:Что в этом плохого?Цитата:А до этого Митинги против чего были? Цитата:Новости из КанадыОтца девочки будут судить за то что он отказался называть ее мужским именемОна до этого решила стать мальчикомПсихологи в школе решили одобрить ее решение и принялись давать ей гармональные таблеткиОтцу чето это не понравилосьЗападная демократия она такая да Макс?