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Уничтожают памятник археологии - Неизвестные ведут раскопки на территории Алексеевской стоянки в Рудном
Уничтожают памятник археологии - Неизвестные ведут раскопки на территории Алексеевской стоянки в Рудном
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