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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:04
#11506
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Цитата:
111:
Знать, это найти по интернету..

Так ты по интернету знаешь, что ты на узкой жил, или помнишь? :lol: Цитата:
111:
Чтобы Помнить, надо что?

Обычно мозги, ну бывает и интернет заменит. ;-) Цитата:
111:
У тебя тоже с русскими правилами проблемы?

Цитата:
111:
Забугорным янки без разницы слова, Знать и Помнить..

Ну всё прорвало, теперь до утра наверное. :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
309
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:05
#11507
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
309
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:09
#11508
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
309
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:10
#11509
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
309
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:15
#11510
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:22
#11511
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Цитата:
elektron:
что ты на узкой жил, или помнишь? Цитата:

Я помню..
Это не так то далеко и было, ну не 55й же или какой то другой..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:23
#11512
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Цитата:
elektron:
Обычно мозги, ну бывает и интернет заменит

Интернет заменит тебе память?
У вас что там, совсем что ли не так пошла взаимосвязь, между памятью и чипами с интернета?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:24
#11513
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Цитата:
elektron:
без разницы слова, Знать и Помнить.. Ну всё прорвало, теперь до утра наверное

Что прорвало?
Сказать тебе как есть, не соврать?
Что память и знание не одно и тоже?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:27
#11514
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Цитата:
111:
Что память и знание не одно и тоже?

А я это где то утверждал? :-x
Сам придумал, сам развёл демагогию, перечитай ещё раз 11496. :lol:

[Исправлено: elektron, 18.10.2021 - 19:32]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12666
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:29
#11515
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Цитата:
111:
А потому они проигрывают нам во всех вопросах..

А вы че уже в тридцатку вошли, всех победили? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:29
#11516
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Блин, какие все таки недоразвитые в учении наши Янки..
Путают личную Память и Знания..
Это же вообще, как то даже стыдно признать, как ноль и палочка..
И об этом гутарят наши иностранцы?
Ладно дальнее зарубежье, им втирают постоянно что то с психологами, но Самарец..
Там что, нет русского Языка?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12666
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:31
#11517
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Цитата:
elektron:
Ну всё прорвало, теперь до утра наверное.

Ща подолью масла в огонь))

Цитата:
111:
Что память и знание не одно и тоже?

Да, это одно и тоже же :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:31
#11518
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Цитата:
maxsaf:
че уже в тридцатку вошли, всех победили

Мы и не проигрывали..
С чего это ты взял?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:33
#11519
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Цитата:
maxsaf:
Что память и знание не одно и тоже? Да, это одно и тоже же

С вами все понятно..
С германцами.
Вопрос к россиянам думаю прежле всего..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12666
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:35
#11520
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Цитата:
111:
Мы и не проигрывали.. С чего это ты взял?

Да вы даже игру не начали, если уж на то пошло))
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