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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:04
Цитата:
Так ты по интернету знаешь, что ты на узкой жил, или помнишь? Цитата:
Обычно мозги, ну бывает и интернет заменит. Цитата:
Цитата:
Ну всё прорвало, теперь до утра наверное.
111:
Знать, это найти по интернету..
Знать, это найти по интернету..
Так ты по интернету знаешь, что ты на узкой жил, или помнишь? Цитата:
111:
Чтобы Помнить, надо что?
Чтобы Помнить, надо что?
Обычно мозги, ну бывает и интернет заменит. Цитата:
111:
У тебя тоже с русскими правилами проблемы?
У тебя тоже с русскими правилами проблемы?
Цитата:
111:
Забугорным янки без разницы слова, Знать и Помнить..
Забугорным янки без разницы слова, Знать и Помнить..
Ну всё прорвало, теперь до утра наверное.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:09
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:10
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:15
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:22
Цитата:
Я помню..
Это не так то далеко и было, ну не 55й же или какой то другой..
elektron:
что ты на узкой жил, или помнишь? Цитата:
что ты на узкой жил, или помнишь? Цитата:
Я помню..
Это не так то далеко и было, ну не 55й же или какой то другой..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:23
Цитата:
Интернет заменит тебе память?
У вас что там, совсем что ли не так пошла взаимосвязь, между памятью и чипами с интернета?
elektron:
Обычно мозги, ну бывает и интернет заменит
Обычно мозги, ну бывает и интернет заменит
Интернет заменит тебе память?
У вас что там, совсем что ли не так пошла взаимосвязь, между памятью и чипами с интернета?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:24
Цитата:
Что прорвало?
Сказать тебе как есть, не соврать?
Что память и знание не одно и тоже?
elektron:
без разницы слова, Знать и Помнить.. Ну всё прорвало, теперь до утра наверное
без разницы слова, Знать и Помнить.. Ну всё прорвало, теперь до утра наверное
Что прорвало?
Сказать тебе как есть, не соврать?
Что память и знание не одно и тоже?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:27
Цитата:
А я это где то утверждал?
Сам придумал, сам развёл демагогию, перечитай ещё раз 11496.
[Исправлено: elektron, 18.10.2021 - 19:32]
111:
Что память и знание не одно и тоже?
Что память и знание не одно и тоже?
А я это где то утверждал?
Сам придумал, сам развёл демагогию, перечитай ещё раз 11496.
[Исправлено: elektron, 18.10.2021 - 19:32]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:29
Цитата:
А вы че уже в тридцатку вошли, всех победили?
111:
А потому они проигрывают нам во всех вопросах..
А потому они проигрывают нам во всех вопросах..
А вы че уже в тридцатку вошли, всех победили?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:29
Блин, какие все таки недоразвитые в учении наши Янки..
Путают личную Память и Знания..
Это же вообще, как то даже стыдно признать, как ноль и палочка..
И об этом гутарят наши иностранцы?
Ладно дальнее зарубежье, им втирают постоянно что то с психологами, но Самарец..
Там что, нет русского Языка?
Путают личную Память и Знания..
Это же вообще, как то даже стыдно признать, как ноль и палочка..
И об этом гутарят наши иностранцы?
Ладно дальнее зарубежье, им втирают постоянно что то с психологами, но Самарец..
Там что, нет русского Языка?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:31
Цитата:
Ща подолью масла в огонь))
Цитата:
Да, это одно и тоже же
elektron:
Ну всё прорвало, теперь до утра наверное.
Ну всё прорвало, теперь до утра наверное.
Ща подолью масла в огонь))
Цитата:
111:
Что память и знание не одно и тоже?
Что память и знание не одно и тоже?
Да, это одно и тоже же
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:31
Цитата:
Мы и не проигрывали..
С чего это ты взял?
maxsaf:
че уже в тридцатку вошли, всех победили
че уже в тридцатку вошли, всех победили
Мы и не проигрывали..
С чего это ты взял?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:33
Цитата:
С вами все понятно..
С германцами.
Вопрос к россиянам думаю прежле всего..
maxsaf:
Что память и знание не одно и тоже? Да, это одно и тоже же
Что память и знание не одно и тоже? Да, это одно и тоже же
С вами все понятно..
С германцами.
Вопрос к россиянам думаю прежле всего..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 00:35
Цитата:
Да вы даже игру не начали, если уж на то пошло))
111:
Мы и не проигрывали.. С чего это ты взял?
Мы и не проигрывали.. С чего это ты взял?
Да вы даже игру не начали, если уж на то пошло))
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