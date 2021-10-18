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- Ко мне вчера обратилась женщина, которая живет недалеко от Алексеевской стоянки, - сообщил экоактивист Максим Фролов. - Я сначала не поверил и сегодня сам приехал на место. Там действительно работает экскаватор. Я начал всё фиксировать, искать ответственных.