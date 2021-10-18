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≡ Уничтожают памятник археологии - Неизвестные ведут раскопки на территории Алексеевской стоянки в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42629
Уничтожают памятник археологии - Неизвестные ведут раскопки на территории Алексеевской стоянки в Рудном
Отправлено: 18.10.21 - 21:04
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- Ко мне вчера обратилась женщина, которая живет недалеко от Алексеевской стоянки, - сообщил экоактивист Максим Фролов. - Я сначала не поверил и сегодня сам приехал на место. Там действительно работает экскаватор. Я начал всё фиксировать, искать ответственных.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13703
Re: Уничтожают памятник археологии - Неизвестные ведут раскопки...
Отправлено: 18.10.21 - 21:04
#1
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техника серьезная.
посмотрим что ответят уполномоченные органы.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4005
Re: Уничтожают памятник археологии - Неизвестные ведут раскопки...
Отправлено: 18.10.21 - 21:36
#2
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Не удивлюсь если скоро и партизаны появятся или того круче махновцы власть возьмут))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4002
Уничтожают памятник археологии - Неизвестные ведут раскопки на территории Алексеевской стоянки в Рудном
Отправлено: 18.10.21 - 21:47
#3
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Цитата:
peshexod:

----А60 защитить!! :-x
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