Re: Рост количества заболевших КВИ за сутки продолжается в...

Отправлено: - 19:02

Это было предсказуемо с открытием школ. В прошлом году ездил на похороны в поселок под Кошетау. Там мулла рассказывал на похоронах, кому это было интересно. Открыли школу в поселке. И сразу начали умирать пожилые учителя в школе. Даже директор умер от ковида. Цепочка такая. Родители детей работают в зараженной столице. Привозят ковид детям. Они держатся за счет детского иммунитета, но являются переносчиками болезни. Дальше все понятно. Заболевают и умирают ослабленные люди. Сэкономили на поселковой станции вай фай. Могли обучать детей дистанционно. У каждого ребенка есть смартфон или домашний компьютер.