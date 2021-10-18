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≡ Рост количества заболевших КВИ за сутки продолжается в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42627
Рост количества заболевших КВИ за сутки продолжается в Костанайской области
Отправлено: 18.10.21 - 13:25
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За воскресенье, 17 октября, в регионе зарегистрировано 114 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,32%. Днем ранее было выявлено 111 заболевших, темп прироста равнялся 0,31%.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10573
Re: Рост количества заболевших КВИ за сутки продолжается в...
Отправлено: 18.10.21 - 13:25
#1
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Нас По всей видимости ждет очередной локдаун
В России уже неделю назад побили "рекорд" по заболеваемости
Опять эксперты выступили
Говорят что эта волна ещё злее чем предыдущая
Куда злее то вопрошают обыватели?
И так новости о смертях Знакомых чуть ли не каждый день уже приходят
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
35
Re: Рост количества заболевших КВИ за сутки продолжается в...
Отправлено: 18.10.21 - 19:02
#2
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Это было предсказуемо с открытием школ. В прошлом году ездил на похороны в поселок под Кошетау. Там мулла рассказывал на похоронах, кому это было интересно. Открыли школу в поселке. И сразу начали умирать пожилые учителя в школе. Даже директор умер от ковида. Цепочка такая. Родители детей работают в зараженной столице. Привозят ковид детям. Они держатся за счет детского иммунитета, но являются переносчиками болезни. Дальше все понятно. Заболевают и умирают ослабленные люди. Сэкономили на поселковой станции вай фай. Могли обучать детей дистанционно. У каждого ребенка есть смартфон или домашний компьютер.
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