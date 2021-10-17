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Cоринку видим, бревна не замечаем - Как в реальности работают сотрудники рудненского ТОО "Рахат-2018"
Cоринку видим, бревна не замечаем - Как в реальности работают сотрудники рудненского ТОО "Рахат-2018"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42625
Cоринку видим, бревна не замечаем - Как в реальности работают сотрудники рудненского ТОО "Рахат-2018"
Отправлено: 17.10.21 - 11:20
С одной стороны, связь с общественностью – дело вроде бы неплохое, вот только в погоне за пиаром, выдавая показушные ролики о неустанной заботе о красоте города, сотрудники совершенно равнодушно могут пройти мимо реальных проблем.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10665
Re: Cоринку видим, бревна не замечаем - Как в реальности...
Отправлено: 17.10.21 - 11:20
Пора привлекать всех гражданских журналистов к уголовной ответственности. Видя что ветка угрожает жизни людей он не будет устранять причину Он будет фоткать, потом придет домой и будет статью писать, стараясь каждую букву без ошибок, ночь спать не будет. А куда пропали нормальные мужики? Одни нытики. Да запрыгни на дерево, ногой ударь и ветка отвалится.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3805
Cоринку видим, бревна не замечаем - Как в реальности работают сотрудники рудненского ТОО "Рахат-2018"
Отправлено: 17.10.21 - 19:03
Цитата:
Журналист спасать не обязан
Видел фильм Стрингер, у журналистов есть правило, даже если умирает кто то или его убивают, ты как профессионал должен это сперва отснять..
Ну и потом вызвать или полицию или скорую.
Тебя никто не осудит.
Несчастный все равно помрет..
Vit:
Видя что ветка угрожает жизни людей он не будет устранять причину Он будет фоткать, потом придет домой и будет статью
Видя что ветка угрожает жизни людей он не будет устранять причину Он будет фоткать, потом придет домой и будет статью
Журналист спасать не обязан
Видел фильм Стрингер, у журналистов есть правило, даже если умирает кто то или его убивают, ты как профессионал должен это сперва отснять..
Ну и потом вызвать или полицию или скорую.
Тебя никто не осудит.
Несчастный все равно помрет..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1386
Re: Cоринку видим, бревна не замечаем - Как в реальности...
Отправлено: 18.10.21 - 14:31
А с охраной труда в Рахате полная ж...Метут, белят, находясь на проезжей части без каких-либо знаков и ограждений.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10572
Cоринку видим, бревна не замечаем - Как в реальности работают сотрудники рудненского ТОО "Рахат-2018"
Отправлено: 18.10.21 - 15:27
Цитата:
Бред придуманный сволочами ради оправдывания своего сволочизма
У журналистов есть этический кодекс или кодекс чести по которому у автора есть (обязаны быть) моральные принципы Проще говоря совесть по которым и выстраиваться вся линия поведения журналиста ,можно конечно почувствовать себя супер медиапрофессиональной сволочью и просто снимать как тонет человек в метре от тебя чтобы потом написать материал,но общество этого уже не оценит.
Хуже этой ситуации только когда журналисту нарочно снимает себя как он героически спасает человека
Как писал редактор Journal of media ethics Патрик Л.Плейсенс -"Если журналисты действительно считают что должны помочь,то им следует выключить камеры до тех пор,пока они не будут готовы вернуться к освещению событий.Иначе это скорее выглядит как самопиар.
Джин Форман в книге "Этическая журналистика" отмечает что с годами теоретики и практики журналистика по шли к соглашению что медиапрофессионалы должны вмешиваться если это необходимо для спасения жизни или предотвращения травм.Делать это стоит в тех случаях когда журналисты являются лучшими или единственными людьми которые могут вмешаться у ситуацию
111:
Видел фильм Стрингер, у журналистов есть правило, даже если умирает кто то или его убивают, ты как профессионал должен это сперва отснять..
Видел фильм Стрингер, у журналистов есть правило, даже если умирает кто то или его убивают, ты как профессионал должен это сперва отснять..
Бред придуманный сволочами ради оправдывания своего сволочизма
У журналистов есть этический кодекс или кодекс чести по которому у автора есть (обязаны быть) моральные принципы Проще говоря совесть по которым и выстраиваться вся линия поведения журналиста ,можно конечно почувствовать себя супер медиапрофессиональной сволочью и просто снимать как тонет человек в метре от тебя чтобы потом написать материал,но общество этого уже не оценит.
Хуже этой ситуации только когда журналисту нарочно снимает себя как он героически спасает человека
Как писал редактор Journal of media ethics Патрик Л.Плейсенс -"Если журналисты действительно считают что должны помочь,то им следует выключить камеры до тех пор,пока они не будут готовы вернуться к освещению событий.Иначе это скорее выглядит как самопиар.
Джин Форман в книге "Этическая журналистика" отмечает что с годами теоретики и практики журналистика по шли к соглашению что медиапрофессионалы должны вмешиваться если это необходимо для спасения жизни или предотвращения травм.Делать это стоит в тех случаях когда журналисты являются лучшими или единственными людьми которые могут вмешаться у ситуацию
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3805
Cоринку видим, бревна не замечаем - Как в реальности работают сотрудники рудненского ТОО "Рахат-2018"
Отправлено: 18.10.21 - 15:41
Цитата:
Врач на войне, спасающий жизни и вдруг лежит раненый беспомощный враг, должен ли врач взять штык нож и убить его, вместо помощи?
Ну или как минимум, развернуться и уйти, и если того притащат свои же, отказаться его лечить, это же враг..
Нет, врач не вмешивается никуда, не лезет.
Так и журналист, думаю лезть не обязан
Умирает человек, просто сфоткай, освяти тему, получи бабло..
Ты же не мать Тереза..
abaika95:
Бред придуманный сволочами ради оправдывания своего сволочизма
Бред придуманный сволочами ради оправдывания своего сволочизма
Врач на войне, спасающий жизни и вдруг лежит раненый беспомощный враг, должен ли врач взять штык нож и убить его, вместо помощи?
Ну или как минимум, развернуться и уйти, и если того притащат свои же, отказаться его лечить, это же враг..
Нет, врач не вмешивается никуда, не лезет.
Так и журналист, думаю лезть не обязан
Умирает человек, просто сфоткай, освяти тему, получи бабло..
Ты же не мать Тереза..
-
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