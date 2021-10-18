Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42625
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 10:00
Объявление, в котором автор сообщает, что хочет продать медаль "Знак отличника Алтын белгi" за 2 000 000 тенге, опубликовано на одном из сайтов с отметкой города Костаная. Внештатный корреспондент "НГ" позвонил автору данного предложения.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3805
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 10:00
Ну если она не нужна, почему бы не продать ее тем, кому она необходима..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 901
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 10:02
ну продает и продает
гораздо важнее что в голове а не на полке
гораздо важнее что в голове а не на полке
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 25
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 10:12
если она его а не ворованная то какие проблемы, он заработал пусть продает.
только не говорите что он родину продает.
только не говорите что он родину продает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10572
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 11:11
Вопрос в другом,кому нужна эта жестянка за 2 млн? Паспорт на нее всеровно же не продают))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 470
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 12:10
Зачем продавать то что сам заслужил? Тем более если он выпускник это года. Она же как память о школьных годах. Или она не его и душа не болит.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4675
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:12
Цитата:
ценности у всех разные.
ПолиграфЪ Боярышников:
Она же как память о школьных годах.
Она же как память о школьных годах.
ценности у всех разные.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 49
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:15
Цитата:
Дубликат интересно сколько стоит ?
abaika95:
Вопрос в другом,кому нужна эта жестянка за 2 млн? Паспорт на нее всеровно же не продают))
Вопрос в другом,кому нужна эта жестянка за 2 млн? Паспорт на нее всеровно же не продают))
Дубликат интересно сколько стоит ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10572
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:27
Цитата:
Незнаю,только зачем он?
Реестр золотомедалистов всервоно идёт отдельно
И Просто помахав медалькой тебя не возьмут в вуз))
YESNO:
Дубликат интересно сколько стоит ?
Дубликат интересно сколько стоит ?
Незнаю,только зачем он?
Реестр золотомедалистов всервоно идёт отдельно
И Просто помахав медалькой тебя не возьмут в вуз))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23012
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:37
Цитата:
Зато, помахал - кипюрами, тебя - взяли?...
abaika95:
помахав медалькой тебя не возьмут в вуз))
помахав медалькой тебя не возьмут в вуз))
Зато, помахал - кипюрами, тебя - взяли?...
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:39
Наивный юноша. Она, кроме него, никому не нужна. Тем более за эту цену. То что в названии есть слово "алтын" не означает что там есть золото. Обычная латунь Л80.
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 13:47
Медалист, а имя собственное пишет со строчной буквы. Транслитерация неправильная. Наверное, он действительно её не достоин.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 470
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 15:39
Цитата:
Скорее всего вместе с родителями выезжает на историческую родину.
Victor Yang:
Медалист, а имя собственное пишет со строчной буквы. Транслитерация неправильная. Наверное, он действительно её не достоин.
Медалист, а имя собственное пишет со строчной буквы. Транслитерация неправильная. Наверное, он действительно её не достоин.
Скорее всего вместе с родителями выезжает на историческую родину.
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 15:52
Цитата:
Откуда такие выводы?
ПолиграфЪ Боярышников:
Скорее всего вместе с родителями выезжает на историческую родину.
Скорее всего вместе с родителями выезжает на историческую родину.
Откуда такие выводы?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать