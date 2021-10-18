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≡ Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42625
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 10:00
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Объявление, в котором автор сообщает, что хочет продать медаль "Знак отличника Алтын белгi" за 2 000 000 тенге, опубликовано на одном из сайтов с отметкой города Костаная. Внештатный корреспондент "НГ" позвонил автору данного предложения.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3805
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 10:00
#1
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Ну если она не нужна, почему бы не продать ее тем, кому она необходима..
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
901
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 10:02
#2
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ну продает и продает
гораздо важнее что в голове а не на полке
Профайл
Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
25
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 10:12
#3
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если она его а не ворованная то какие проблемы, он заработал пусть продает.
только не говорите что он родину продает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10572
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 11:11
#4
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Вопрос в другом,кому нужна эта жестянка за 2 млн? Паспорт на нее всеровно же не продают))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
470
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 12:10
#5
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Зачем продавать то что сам заслужил? Тем более если он выпускник это года. Она же как память о школьных годах. Или она не его и душа не болит.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4675
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:12
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Она же как память о школьных годах.

ценности у всех разные.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
49
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:15
#7
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Цитата:
abaika95:
Вопрос в другом,кому нужна эта жестянка за 2 млн? Паспорт на нее всеровно же не продают))

Дубликат интересно сколько стоит ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10572
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:27
#8
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Цитата:
YESNO:
Дубликат интересно сколько стоит ?

Незнаю,только зачем он?
Реестр золотомедалистов всервоно идёт отдельно
И Просто помахав медалькой тебя не возьмут в вуз))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23012
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:37
#9
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Цитата:
abaika95:
помахав медалькой тебя не возьмут в вуз))

Зато, помахал - кипюрами, тебя - взяли?... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14455
Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в Костанае
Отправлено: 18.10.21 - 13:39
#10
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Наивный юноша. Она, кроме него, никому не нужна. Тем более за эту цену. То что в названии есть слово "алтын" не означает что там есть золото. Обычная латунь Л80.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14455
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 13:47
#11
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Медалист, а имя собственное пишет со строчной буквы. Транслитерация неправильная. Наверное, он действительно её не достоин.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
470
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 15:39
#12
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Цитата:
Victor Yang:
Медалист, а имя собственное пишет со строчной буквы. Транслитерация неправильная. Наверное, он действительно её не достоин.


Скорее всего вместе с родителями выезжает на историческую родину.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14455
Re: Знак "Алтын Белгi" продают за 2 млн тенге в...
Отправлено: 18.10.21 - 15:52
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Скорее всего вместе с родителями выезжает на историческую родину.

Откуда такие выводы?
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