Отправлено: - 15:27

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Видел фильм Стрингер, у журналистов есть правило, даже если умирает кто то или его убивают, ты как профессионал должен это сперва отснять..

Цитата:Бред придуманный сволочами ради оправдывания своего сволочизмаУ журналистов есть этический кодекс или кодекс чести по которому у автора есть (обязаны быть) моральные принципы Проще говоря совесть по которым и выстраиваться вся линия поведения журналиста ,можно конечно почувствовать себя супер медиапрофессиональной сволочью и просто снимать как тонет человек в метре от тебя чтобы потом написать материал,но общество этого уже не оценит.Хуже этой ситуации только когда журналисту нарочно снимает себя как он героически спасает человекаКак писал редактор Journal of media ethics Патрик Л.Плейсенс -"Если журналисты действительно считают что должны помочь,то им следует выключить камеры до тех пор,пока они не будут готовы вернуться к освещению событий.Иначе это скорее выглядит как самопиар.Джин Форман в книге "Этическая журналистика" отмечает что с годами теоретики и практики журналистика по шли к соглашению что медиапрофессионалы должны вмешиваться если это необходимо для спасения жизни или предотвращения травм.Делать это стоит в тех случаях когда журналисты являются лучшими или единственными людьми которые могут вмешаться у ситуацию