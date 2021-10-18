Отправлено: - 11:17

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В этой новости прекрасно всё!

Цитата:А что там прекрасного?Обычные российские реалииКогда римская империя для защиты своих границ начала набирать бойцов варваров в армию те и принесли свои порядкиВ итоге со временем римляне перестали служить это стало зазорно,зачем когда эти варвары прекрасно справляются? можно просто деградировать в городах а их место заняли новые граждане империи,готы,аланы,франки,бургунды они то потом и разрушили империю и поделили на свои королевстваИ Росиию ждёт сия участь