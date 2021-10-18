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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 02:39
В этой новости прекрасно всё!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 03:02
Цитата:
Да
111:
У тебя гектар?
У тебя гектар?
Да
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 03:04
Цитата:
А ты че, слова новые выучил?
111:
Где абайка? Вызывай злых духов и их предводителя максафа.. Давайте о языках поговорите..
Где абайка? Вызывай злых духов и их предводителя максафа.. Давайте о языках поговорите..
А ты че, слова новые выучил?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 09:36
Цитата:
Цитата:
бывших тоже?
111:
Мы просто любим своих жен..
Мы просто любим своих жен..
Цитата:
Гога:
111: Мы просто любим своих жен ---
Чуйсвтвую не поймут
111: Мы просто любим своих жен ---
Чуйсвтвую не поймут
бывших тоже?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 10:37
Цитата:
Бывшие иногда больше заводят.
Они то уже чужие, это и возбуждает..
Ты сравниваешь с тем что было, ее, она сравнивает тебя..
Даде если что то не получилось, никто моск друг другу не делает, как в молодости..
alex_60:
бывших тоже?
бывших тоже?
Бывшие иногда больше заводят.
Они то уже чужие, это и возбуждает..
Ты сравниваешь с тем что было, ее, она сравнивает тебя..
Даде если что то не получилось, никто моск друг другу не делает, как в молодости..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 10:39
Цитата:
Двушка маленькая для нас, да и КЖБИ раньше надоел, когда там учился
Уже не ваш земляк:
Купи двушку в КЖБИ, на Чкалова,4
Купи двушку в КЖБИ, на Чкалова,4
Двушка маленькая для нас, да и КЖБИ раньше надоел, когда там учился
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 10:41
Цитата:
Сравнил пригороды Краснодара и Костаная..
Уже не ваш земляк:
меня родственники в Ударнике будут дом продавать. Сеновал, сарай, два гаража
меня родственники в Ударнике будут дом продавать. Сеновал, сарай, два гаража
Сравнил пригороды Краснодара и Костаная..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 11:17
Цитата:
А что там прекрасного?
Обычные российские реалии
Когда римская империя для защиты своих границ начала набирать бойцов варваров в армию те и принесли свои порядки
В итоге со временем римляне перестали служить это стало зазорно,зачем когда эти варвары прекрасно справляются? можно просто деградировать в городах а их место заняли новые граждане империи,готы,аланы,франки,бургунды они то потом и разрушили империю и поделили на свои королевства
И Росиию ждёт сия участь
Уже не ваш земляк:
В этой новости прекрасно всё!
В этой новости прекрасно всё!
А что там прекрасного?
Обычные российские реалии
Когда римская империя для защиты своих границ начала набирать бойцов варваров в армию те и принесли свои порядки
В итоге со временем римляне перестали служить это стало зазорно,зачем когда эти варвары прекрасно справляются? можно просто деградировать в городах а их место заняли новые граждане империи,готы,аланы,франки,бургунды они то потом и разрушили империю и поделили на свои королевства
И Росиию ждёт сия участь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 11:29
Цитата:
Духовно бедный
Ладно бы сказал я переехал в Самару чтобы в оперу и театры ходить,библиотеки тут лучше и интернет быстрее
А то по его меркам цивилизация это Поющий недоактер Дятлов и попса 25/17)))
А ещё живёт в районе с узбеками,тараканами и туберкулёзом доказывает что район классный и дешёвый но постоянно бурчит на мигрантов что из за них тараканы у него появились))
Ты у узбеков спрашивал? Может у них и нет Никаких тараканов,они только у тебя
Уже не ваш земляк: Да ты сам сравни - Самара или Кустанай!Здесь цивилизация, концерты, артисты всякие хорошие приезжают. У меня племяшка вот билеты на концерт взяла группы 25/17. Я хочу на концерт Евгения Дятлова. А ещё приезжает Константин Райкин. Ну, про "Пикник", Zivert, Марию Аронову и прочих артистов, я думаю, писать уже лишнее.Бедный человек
Духовно бедный
Ладно бы сказал я переехал в Самару чтобы в оперу и театры ходить,библиотеки тут лучше и интернет быстрее
А то по его меркам цивилизация это Поющий недоактер Дятлов и попса 25/17)))
А ещё живёт в районе с узбеками,тараканами и туберкулёзом доказывает что район классный и дешёвый но постоянно бурчит на мигрантов что из за них тараканы у него появились))
Ты у узбеков спрашивал? Может у них и нет Никаких тараканов,они только у тебя
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 14:04
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 14:08
Что я вынес из общения - теперь слово "навоз" обозначает обзывание, даже несмотря на контекст.Прекрасно иллюстрирует уровень интеллекта.Посмотрим, насколько упал уровень образования.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 15:09
Йанг пол часа назад новые НМДНИ вышли
22 год
Вечер понедельника будет не томным)
22 год
Вечер понедельника будет не томным)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10572
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 15:12
Цитата:
Ну тут смотря как
Если к примеру (!) говорить что НЕ земляк пишет (вываливает) тут постояно словесный навоз то это не оскорбление как я считаю
А если говорить что НЕ земляк конкретно навоз то это уже перебор
Уже не ваш земляк:
Что я вынес из общения - теперь слово "навоз" обозначает обзывание, даже несмотря на контекст.
Что я вынес из общения - теперь слово "навоз" обозначает обзывание, даже несмотря на контекст.
Ну тут смотря как
Если к примеру (!) говорить что НЕ земляк пишет (вываливает) тут постояно словесный навоз то это не оскорбление как я считаю
А если говорить что НЕ земляк конкретно навоз то это уже перебор
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 15:23
Цитата:
А что, верное замечание..
Да будь хоть какое слово, если ты выражаешься в том плане, что пытаешься нарочито оскорбить лично собеседника, то да, за это можно и нужно строго наказывать..
Ну и просто в процессе горячей дискуссии, за неимением иногда других слов, чтобы выразить полноту своего заявления, думаю можно разок другой огрызнуться в пылу страсти..
Но не бегать с каждым постом -А ты Навоз, а ты то то, а ты это то, и потом еще пытаться о чем то продолжать речь..
Это уже не дискуссия, это прямое оскорбление..
abaika95:
Если к примеру (!) говорить что НЕ земляк пишет (вываливает) тут постояно словесный навоз
Если к примеру (!) говорить что НЕ земляк пишет (вываливает) тут постояно словесный навоз
А что, верное замечание..
Да будь хоть какое слово, если ты выражаешься в том плане, что пытаешься нарочито оскорбить лично собеседника, то да, за это можно и нужно строго наказывать..
Ну и просто в процессе горячей дискуссии, за неимением иногда других слов, чтобы выразить полноту своего заявления, думаю можно разок другой огрызнуться в пылу страсти..
Но не бегать с каждым постом -А ты Навоз, а ты то то, а ты это то, и потом еще пытаться о чем то продолжать речь..
Это уже не дискуссия, это прямое оскорбление..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.10.21 - 15:34
Цитата:
Что то коммент не нашего не нашел.
Там у тебя вся красота в шоу бизнесе что ли?
Деньги если есть, то и не только на Виагру можно сходить, а на например ту же Риханну..
Сказал бы что там ценится профессионализм, работа, детям будущее..
А то шоубизнес..
Он и тут есть и его много..
abaika95:
Уже не ваш земляк: Да ты сам сравни - Самара или Кустанай!Здесь цивилизация, концерты, артисты всякие хорошие приезжают. У меня племяшка вот билеты на концерт взяла группы 25/17. Я хочу на концерт Евгения Дятлова. А ещё приезжает Константин Райкин. Ну, про "Пикник", Zivert, Марию Аронову и прочих артистов
Уже не ваш земляк: Да ты сам сравни - Самара или Кустанай!Здесь цивилизация, концерты, артисты всякие хорошие приезжают. У меня племяшка вот билеты на концерт взяла группы 25/17. Я хочу на концерт Евгения Дятлова. А ещё приезжает Константин Райкин. Ну, про "Пикник", Zivert, Марию Аронову и прочих артистов
Что то коммент не нашего не нашел.
Там у тебя вся красота в шоу бизнесе что ли?
Деньги если есть, то и не только на Виагру можно сходить, а на например ту же Риханну..
Сказал бы что там ценится профессионализм, работа, детям будущее..
А то шоубизнес..
Он и тут есть и его много..
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