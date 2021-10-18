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≡ "Тобол" захватил лидерство в КПЛ и лишил "Кайрат" чемпионства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42623
"Тобол" захватил лидерство в КПЛ и лишил "Кайрат" чемпионства
Отправлено: 18.10.21 - 09:51
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Костанайский "Тобол" обыграл петропавловский "Кызыл-Жар" в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 2:0. Первый гол гости забили на 33-й минуте.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
32
Re: "Тобол" захватил лидерство в КПЛ и лишил...
Отправлено: 18.10.21 - 09:51
#1
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Победил "интернационал," сборная солянка. Где наши юниоры?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
32
Re: "Тобол" захватил лидерство в КПЛ и лишил...
Отправлено: 18.10.21 - 09:55
#2
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Справа, на 4 ряду сидит болельщик, или его муляж?
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