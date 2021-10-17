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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 755 из 755«1...753754755
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3763
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:07
#11311
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Я в Рудный погнал..
Пора уже, все собрались..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3955
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:46
#11312
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Цитата:
111:

---- А чего ты туда- сюда мотаешься ? На два дома живешь??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3955
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:52
#11313
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Цитата:
Vit:
Гога про прекрасный край Краснодар,
--- Так я в коттеджный поселок переехал. Все на месте. Далеко не двигаюсь. Последняя новость -- нашего застройщика на 2 месяца арестован.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
277
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 17:12
#11314
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Цитата:
Vit:

Проезд стоит за наличку 32 рубля,по карте 29,студентам,школьникам и пенсам скидки,студентам по карте проезд 18 рублей.Маршрутки стоят 35 рублей,причём если маршрутка идёт в пригород,цена повышается.
Цены на жильё зависят от района,приближённости к Волге и самого жилья.В моём районе однушка стоит от 1,5 миллиона.Студию можно взять от миллиона(новую).В центре однокомнатная стоит от 3,5 миллиона, в строящихся жилых комплексах комфорт-класса со всякими гаражами, консьержами и видеонаблюдением.Ещё есть районы,где строят коттеджи и таун-хаусы,обычно возле Волги,там цены до 100 миллионов доходят.В пригородах квартиры стоят подешевле,но опять же зависит от района. Пригородные коттеджные посёлки строят в 25-45 км от города, там коттедж стоит от 3,5 миллионов.
Цены на продукты.Хлеб в магазинах стоит от 23 рублей за 400 грамм,в пекарнях, коих на каждом углу полно,подешевле.Мясо: свинина от 180 рублей,говядина от 250 рублей,индюшатина от 400, курица от 150.Рыбу почти не покупаю,не особо люблю, если только к пиву.Кстати,о пиве - литр стоит от 75-ти рублей и выше.Молоко от 35 рублей за пакет,масло от 85 рублей за бутылку.Цены на овощи и фрукты зависят от сезона,сейчас арбуз можно купить за 10 рублей,а в июне он стоил 50 рублей.Виноград от 70 рублей, яблоки от 40 рублей.Картошка,лук,морковь,лук,свекла и капуста подорожали, как и по всей России.На рынках цены ниже,чем в магазинах.
Что мне ещё нравится,так это то,что дороги делают.
Короче, жить можно. Если бы не такой геморрой с прикреплением файлов, накидал бы фоток.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3763
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 17:33
#11315
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Вот чтобы сравнить.
Взяли в Денерской на трассе Рудный. Пицца хорошая, по сравнению с городскими и больше и дешевле, всего 1600, но сыра по сравнению с домашней мало, колбаса не виайпи качества, да и сыр или сырный продукт?
Грибы тоже, скорее всего из банки, нас свежие были.
Ну перец тоже на любителя, и его маловато..
Иногда перебор с солью, а это уже настораживает..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3955
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 17:39
#11316
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Цитата:
111:

--- Своё всегда лучше.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 17:42
#11317
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Цитата:
111:
Опять сухомятка Потом че живот болеет. , по больницам бегаем . В твоем возрасте нужно борщ, суп из лапши. Купить 1 кг мяса не обязательно целого коня . Сварил бульен . Попробуй , организм спасибо скажет.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23007
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 17:46
#11318
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Цитата:
Vit:
Опять сухомятка Потом че живот болеет. ,

Виталик, желудок - болеет... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3763
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 18:33
#11319
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Цитата:
drakon:
Сколько ей лет?

Ну вот я опять в Костанае..
Не помню точно, но лет 20 наверно есть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3763
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 18:39
#11320
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Цитата:
Гога:
чего ты туда- сюда мотаешься ? На два дома живешь

Там работа еще какая осталась..
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