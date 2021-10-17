Отправлено: - 17:12

Vit:



Цитата:Проезд стоит за наличку 32 рубля,по карте 29,студентам,школьникам и пенсам скидки,студентам по карте проезд 18 рублей.Маршрутки стоят 35 рублей,причём если маршрутка идёт в пригород,цена повышается.Цены на жильё зависят от района,приближённости к Волге и самого жилья.В моём районе однушка стоит от 1,5 миллиона.Студию можно взять от миллиона(новую).В центре однокомнатная стоит от 3,5 миллиона, в строящихся жилых комплексах комфорт-класса со всякими гаражами, консьержами и видеонаблюдением.Ещё есть районы,где строят коттеджи и таун-хаусы,обычно возле Волги,там цены до 100 миллионов доходят.В пригородах квартиры стоят подешевле,но опять же зависит от района. Пригородные коттеджные посёлки строят в 25-45 км от города, там коттедж стоит от 3,5 миллионов.Цены на продукты.Хлеб в магазинах стоит от 23 рублей за 400 грамм,в пекарнях, коих на каждом углу полно,подешевле.Мясо: свинина от 180 рублей,говядина от 250 рублей,индюшатина от 400, курица от 150.Рыбу почти не покупаю,не особо люблю, если только к пиву.Кстати,о пиве - литр стоит от 75-ти рублей и выше.Молоко от 35 рублей за пакет,масло от 85 рублей за бутылку.Цены на овощи и фрукты зависят от сезона,сейчас арбуз можно купить за 10 рублей,а в июне он стоил 50 рублей.Виноград от 70 рублей, яблоки от 40 рублей.Картошка,лук,морковь,лук,свекла и капуста подорожали, как и по всей России.На рынках цены ниже,чем в магазинах.Что мне ещё нравится,так это то,что дороги делают.Короче, жить можно. Если бы не такой геморрой с прикреплением файлов, накидал бы фоток.