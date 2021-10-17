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≡ Костанайская область вновь вошла в "красную" зону
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42621
Костанайская область вновь вошла в "красную" зону
Отправлено: 17.10.21 - 11:17
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Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 октября. Согласно новым данным МВК, Костанайская область вошла в "красную" зону.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2578
Re: Костанайская область вновь вошла в "красную" зону
Отправлено: 17.10.21 - 11:17
#1
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
180
Re: Костанайская область вновь вошла в "красную" зону
Отправлено: 17.10.21 - 17:04
#2
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Красная,жёлтая,красная, жёлтая,игра в пятнашки блин...
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