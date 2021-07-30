Отправлено: - 13:58

свободных людей нет, рабочие в связи с пандемией заняты доставкой кислорода и другими повседневными работами. Этот вопрос мы держим на постоянном контроле

[Исправлено: Серый волк, 30.07.2021 - 11:00]

Цитата:Что-то явно не в порядке в нурлыкунском королевстве!Эта газета каждый день трубит победными сводками, что мол спокойно граждане и гражданки! Рост всего 0,7% вчера, сегодня и завтра.Всегда стабильно по 07!!Жить становится лучше и веселее!А тут рабочие несчастные грузят и грузят, грузят и грузят баллоны!!! Несмотря на рост 07 и вопрос под контролем никак двух часов найти не могут! Все изгрузились!