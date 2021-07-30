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≡ Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42621
Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
Отправлено: 30.07.21 - 10:19
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Молодой семье выделили двухкомнатную квартиру. Они сделали в ней небольшой косметический ремонт, а с первыми осадками заметили, что течет кровля. Из-за этого обои отошли, а на стенах появилась плесень.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4871
Re: Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в...
Отправлено: 30.07.21 - 10:19
#1
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Я тоже по молодости жил в заводском доме, как-то стрёмно было по любому пустяку бегать директору, всё делали сами. И воду провел с колонки, и погреб вырыл и шифер поменял кое-где. Потом купил себе дом и съехал,до сих пор с благодарностью вспоминают кто следом заехал
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
302
Re: Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в...
Отправлено: 30.07.21 - 10:27
#2
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Вот чинуш поселить туда сразу всё устранят....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10663
Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
Отправлено: 30.07.21 - 10:41
#3
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В первый год после покупки кв я сам крышу латал. Потом когда через месяц она снова побежала, я понял что плохой с меня кровельшик. Пришлось вызвать мастеров по объявлению ,и теперь уже очень много лет все в норме, не бежит
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11688
Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
Отправлено: 30.07.21 - 13:58
#4
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Цитата:
свободных людей нет, рабочие в связи с пандемией заняты доставкой кислорода и другими повседневными работами. Этот вопрос мы держим на постоянном контроле


Что-то явно не в порядке в нурлыкунском королевстве!

Эта газета каждый день трубит победными сводками, что мол спокойно граждане и гражданки! Рост всего 0,7% вчера, сегодня и завтра.
Всегда стабильно по 07!!
Жить становится лучше и веселее!

А тут рабочие несчастные грузят и грузят, грузят и грузят баллоны!!! Несмотря на рост 07 и вопрос под контролем никак двух часов найти не могут! Все изгрузились! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.07.2021 - 11:00]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23007
Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
Отправлено: 30.07.21 - 14:01
#5
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Крыша, если - течёт или - поехала,
уже не отремонтируешь... :lol: ;-)
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
248
Re: Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в...
Отправлено: 31.07.21 - 17:10
#6
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з/п у Вас нормальная, подьёмные ведь получили ( раз с дипломом в село ) ? на что жалуетесь мужчина ??? или руки крюки ??? создайте маломальский уют в своём гнёздышке...гл.врач правильно сказал, в условиях пандемии, у ЦРБ есть главные и основные задачи - лечить людей...
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
29
Re: Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в...
Отправлено: 17.10.21 - 11:19
#7
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Квартира государственная, правильно сделал врач, что обратился за помощью. Его дело лечить больных. Не надо его грузить проблемами, тех кто за это зарплату получает, и ничего не делает.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23007
Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
Отправлено: 17.10.21 - 16:28
#8
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Квартира государственная,

Улица, как называется?
При мне, такого барлака - небыло... :lol: :-o
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
29
Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
Отправлено: 17.10.21 - 18:33
#9
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