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Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
Квартиру с протекающей крышей выделили семье медиков в Костанайской области
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