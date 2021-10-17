Отправлено: - 14:07

- Я шла в магазин за хлебом, - вспоминает Зоя Михайловна. - И только дошла до клёна, как дерево упало и ветка ударила мне по руке. Это увидела соседка, выбежала ко мне... Хорошо что так все обошлось, а ведь могло быть и хуже

юЦитата:У одной бабушке когда она шла в магазин за хлебом, собаку убили. У другой бабушки когда шла за хлебом деревья, ветками по рукам бьет. Хлеб это зло.