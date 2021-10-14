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≡ Где тут люди и где тут звери...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42621
Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 14.10.21 - 01:14
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Жестокое и безответственное отношение с животными стало приметой времени. Что скажет Парламент?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Re: Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 14.10.21 - 01:14
#1
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- Бахыт Ахметов (слева): «Внимание нужно уделить не только собакам и кошкам, но и другим животным»

Действительно, нужно быть до конца честными и бороться за курочек, буренок, лошадушек, верблюдов и тд..
Интересно, Бахыт кушает их, способствуя их убийству тем самым или Бахыт ест только траву?
А его близкие, если едят мясо других животных, то значит они Звери?
Как то сдается мне, что это просто большие Понты..
Особенно так говорить с эдаким Пафосом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Re: Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 14.10.21 - 01:19
#2
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Какие пафосные слова на людей -Убийцы!
А ваши собаки и кошки, поедая буренок, лошадушек, маленьких ягнят, не убийцы вместе с вами?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2118
Re: Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 14.10.21 - 10:01
#3
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Депутаты правы: тема не актуальна и по сей день, вопросы поднятые - это местная буря в стакане, не совсем серъёзная тема: так хобби какое то, в повестке дня она будет стоять под .....цатым вопросом. Нету у нас выработанной культуры отношения к домашним животным, и не будет ещё лет СТО, в деревнях это точно.
Если даже этот закон примут: то самое главное в нём: - выделение специальных выгульных площадок для собак и кошек: - в данное время, они вместе с хозяевами элементарно ЗАСРАЛИ все детские площадки и кустики под стенами домов.И что бы в законопроекте было чётко и прямо предписано иметь при выгуле пакеты и совки для уборки какашек. И сумма штрафа за эти нарушения была бы немаленькая, что бы полицейские были заинтересованы в выписывании штрафа, по аналогии с ПДД, для выполнения доведённого неофициального плана по сбору денег с населения.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
784
Re: Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 14.10.21 - 10:31
#4
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Власти акцентируют общество на теме чипирования! Вот оказывается где корень зла! Жестокое обращения от того, что животные не чипированы и как только это сделают, сразу будет всем счастье. Животных перестанут убивать, калечить и денежки в казну будут поступать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12643
Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 14.10.21 - 10:36
#5
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Цитата:
Дантист:
как только это сделают, сразу будет всем счастье.

Конечно, так и будет. Цену чипирования знаете?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1530
Re: Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 15.10.21 - 13:48
#6
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Цитата:
Пока что немецкой овчарке намордник не нужен - ей всего 5 месяцев / Фото Андрея СКИБЫ


В Правилах по выгулу Костанайской области с 4 х месяцев.

Обязательное ношение намордников для собак надо отменить, как в правилах по Актюбинску, у них достаточно просто намордник иметь при себе, при необходимости надеть. Летом, в жару невозможно собаку держать в наморднике, это опасно для ее здоровья. Кто наваял сей свод правил, без участия кинологов, скорее всего. Либо как то регулировать этот вопрос обязательным прохождением курса социализации собаки и ОКД. Прошли курсы дрессировки и послушания - ходите без намордника.

По поводу чипирования- задумка неплохая, в принципе. Единая база нужна. Плохо, что сведется эта затея к банальному отмыванию денег. И удорожанию стоимости этой услуги. Пока вполне здравая цена на эту услугу. Делали около двух месяцев назад. Проверили номер чипа на следующий день, все в порядке, в базе числимся.
Предположительно, что за чипированием последует налог на животных. Мое мнение, пусть будет адекватный налог, если создадут условия, площадки для выгула собак. Кусок земли дайте и огородите, не надо снарядов. И содержите эти площадки с налога на животных.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10662
Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 16.10.21 - 11:39
#7
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Вы только посмотрите какие оказываются существуют законы. Обидел собачку, штраф. Убил собачку, арест .
А если эта дикая собачка вместе с её хозяйкой, испугала меня своим рычанием и оскалом или ребенка. То норм. Не каких штрафов. Остаётся у людей одно. Самосуд
Задушить или кирпичем по голове этой " Милой и доброй собачке.

[Исправлено: Vit, 16.10.2021 - 10:40]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
276
Re: Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 16.10.21 - 13:20
#8
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Цитата:
Vit:

"Дядя петя, ты дурак?!" Ты сначала задайся вопросом - а как появляются собаки и кошки на улицах?!Это же ведь не дикие люди их выбрасывают?!В Самаре полно на улицах собак с пластиковой биркой в ухе. Это значит, что она стерилизована, обработана от всех болячек.Ни разу не видел, чтобы они были какими-то агрессивными.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10662
Re: Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 16.10.21 - 22:58
#9
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А фотки то какие, клевые. Первая печеньку дали и она глаза нарисовала . Вторая ,бабушка плачет, собачку её убили...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10662
Re: Где тут люди и где тут звери...
Отправлено: 17.10.21 - 15:19
#10
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Елисея на передержки который с добрыми глазами, отдать бабушке. И все. Тема будет закрыта . Так и быть на первое время пару пакетов вискасов собачих бабушке подарю
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