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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:41
Цитата:
Цены..
Я тут однушку сдал за 90 тысяч..
Ну я бы например переплатил лучше бы, чем с харчками жить и с туберкулезом..
Уже не ваш земляк:
Она платит 12 + коммуналка.
Она платит 12 + коммуналка.
Цены..
Я тут однушку сдал за 90 тысяч..
Ну я бы например переплатил лучше бы, чем с харчками жить и с туберкулезом..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:43
Цитата:
Я давно сравниваю и да, Самара это Самара.
Но по твоим рассказам моему удивлению нет предела, как такое возможно в Самаре, где она занимает первое место по высотным домам в России..
По моему так..
И там тараканы и харчки..
Уже не ваш земляк:
Да ты сам сравни - Самара или Кустанай!З
Да ты сам сравни - Самара или Кустанай!З
Я давно сравниваю и да, Самара это Самара.
Но по твоим рассказам моему удивлению нет предела, как такое возможно в Самаре, где она занимает первое место по высотным домам в России..
По моему так..
И там тараканы и харчки..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:46
Цитата:
А что? У людей, есть такие - деньги?...
111:
Я тут однушку сдал за 90 тысяч..
Я тут однушку сдал за 90 тысяч..
А что? У людей, есть такие - деньги?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:49
Цитата:
За час объявления забрали..
drakon:
что? У людей, есть такие - деньги?...
что? У людей, есть такие - деньги?...
За час объявления забрали..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:49
Цитата:
Потом, 2 часа, делать - лапшу.
И в 2 часа ночи - ужинать...
Vit:
нужно час разных движений сделать?
нужно час разных движений сделать?
Потом, 2 часа, делать - лапшу.
И в 2 часа ночи - ужинать...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:50
Сейчас 23го съезжает эта учительница с доской, посмотрим дальше как.
Их вроде всех на карантин отправляют
Их вроде всех на карантин отправляют
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:52
Цитата:
Уже не ваш земляк:Замути рубрику. Самара - наш городок. Я конечно был там сто раз. Просто интересно почитать от человека имигранта из костаная. Все интересно. , сколько стоят кв, сколько проезд, сколько чего и как. Любой наклон.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:52
Цитата:
Какой доской?...
111:
съезжает эта учительница с доской,
съезжает эта учительница с доской,
Какой доской?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:52
Цитата:
Тамбур это удобно, там можно даже и вешалку и тапочки оставлять.
Сейчас там картина висит ручной работы
Vit:
Получается пока ты домой приходишь, нужно час разных движений сделать?
Получается пока ты домой приходишь, нужно час разных движений сделать?
Тамбур это удобно, там можно даже и вешалку и тапочки оставлять.
Сейчас там картина висит ручной работы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:53
Цитата:
А ...
С доЧкой..
drakon:
Какой доской?...
Какой доской?...
А ...
С доЧкой..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:55
Цитата:
Сфотай, покажи...
111:
Сейчас там картина висит ручной работы
Сейчас там картина висит ручной работы
Сфотай, покажи...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:00
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:01
А ваще было бы здорово замутить разные рубрики. Серый про Дубай, Гога про прекрасный край Краснодар, Янг про Челябинск, не наш земляк про Самару Макс про Канаду. Марик про рудный И другие извените кого не вспомнил Я так просто набросок скинул . Много фоток, много всяких историй из своей жизни в новом городе
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:04
Цитата:
Виталик, я с тобой - согласен...
Vit:
А ваще было бы здорово замутить разные рубрики. С
А ваще было бы здорово замутить разные рубрики. С
Виталик, я с тобой - согласен...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:06
Цитата:
Сколько ей лет?...
111:
Скидывал уже вроде.
Скидывал уже вроде.
Сколько ей лет?...
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