Отправлено: - 14:43

Уже не ваш земляк:

Да ты сам сравни - Самара или Кустанай!З

Цитата:Я давно сравниваю и да, Самара это Самара.Но по твоим рассказам моему удивлению нет предела, как такое возможно в Самаре, где она занимает первое место по высотным домам в России..По моему так..И там тараканы и харчки..