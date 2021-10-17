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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 754 из 755«1...752753754755»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:41
#11296
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Она платит 12 + коммуналка.

Цены..
Я тут однушку сдал за 90 тысяч..
Ну я бы например переплатил лучше бы, чем с харчками жить и с туберкулезом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:43
#11297
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Да ты сам сравни - Самара или Кустанай!З

Я давно сравниваю и да, Самара это Самара.
Но по твоим рассказам моему удивлению нет предела, как такое возможно в Самаре, где она занимает первое место по высотным домам в России..
По моему так..
И там тараканы и харчки..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23005
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:46
#11298
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Цитата:
111:
Я тут однушку сдал за 90 тысяч..

А что? У людей, есть такие - деньги?... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:49
#11299
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Цитата:
drakon:
что? У людей, есть такие - деньги?...

За час объявления забрали..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23005
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:49
#11300
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Цитата:
Vit:
нужно час разных движений сделать?

Потом, 2 часа, делать - лапшу.
И в 2 часа ночи - ужинать... :lol: ;-) :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:50
#11301
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Сейчас 23го съезжает эта учительница с доской, посмотрим дальше как.
Их вроде всех на карантин отправляют
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10662
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:52
#11302
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Замути рубрику. Самара - наш городок. Я конечно был там сто раз. Просто интересно почитать от человека имигранта из костаная. Все интересно. , сколько стоят кв, сколько проезд, сколько чего и как. Любой наклон.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23005
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:52
#11303
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Цитата:
111:
съезжает эта учительница с доской,

Какой доской?... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:52
#11304
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Цитата:
Vit:
Получается пока ты домой приходишь, нужно час разных движений сделать?

Тамбур это удобно, там можно даже и вешалку и тапочки оставлять.
Сейчас там картина висит ручной работы
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:53
#11305
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Цитата:
drakon:
Какой доской?...

А ...
С доЧкой..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23005
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 14:55
#11306
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Цитата:
111:
Сейчас там картина висит ручной работы

Сфотай, покажи... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:00
#11307
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Цитата:
drakon:
Сфотай

Скидывал уже вроде.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10662
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:01
#11308
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А ваще было бы здорово замутить разные рубрики. Серый про Дубай, Гога про прекрасный край Краснодар, Янг про Челябинск, не наш земляк про Самару Макс про Канаду. Марик про рудный И другие извените кого не вспомнил Я так просто набросок скинул . Много фоток, много всяких историй из своей жизни в новом городе
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23005
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:04
#11309
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Цитата:
Vit:
А ваще было бы здорово замутить разные рубрики. С

Виталик, я с тобой - согласен... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23005
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.10.21 - 15:06
#11310
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Цитата:
111:
Скидывал уже вроде.

Сколько ей лет?... :lol:
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