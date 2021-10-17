"Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему обращения в iKomek остаются без ответа?

Отправлено: - 13:37

Пизанская башня уже почти 700 лет наклонена, и каждый год добавляет по одному миллиметру.

но ее не сносят, и миллионы туристов бродят вокруг нее в надежде что их имена впишут в историю.