Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 46% влажность
  • ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему обращения в iKomek остаются без ответа?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42621
"Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему обращения в iKomek остаются без ответа?
Отправлено: 17.10.21 - 12:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы дома № 4 в переулке Уральском в Костанае боятся пострадать от деревьев их дворе, высота которых превышает 6-этажный дом. Неоднократные обращения жильцов в центр оперативного реагирования iKomek к решению проблемы не привели.
Читать новость

drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22998
Re: "Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему...
Отправлено: 17.10.21 - 12:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что, Вы в самом деле?
Ещё же не упало... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
Re: "Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему...
Отправлено: 17.10.21 - 13:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Жильцы дома № 4 в переулке Уральском в Костанае боятся пострадать////

владельцы автомобилей смотрю не боятся.
смело и уверенно ставят свои авто в зоне возможного падения деревьев.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22998
"Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему обращения в iKomek остаются без ответа?
Отправлено: 17.10.21 - 13:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
владельцы автомобилей смотрю не боятся.

Наверное - застрахованы?... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
Re: "Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему...
Отправлено: 17.10.21 - 13:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и деревья здоровые видно, тянутся к солнцу, это нормально.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
Re: "Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему...
Отправлено: 17.10.21 - 13:32
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное - застрахованы?.


на сотни миллионов чего нибудь.
ждут когда же на них упадут деревья.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
"Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему обращения в iKomek остаются без ответа?
Отправлено: 17.10.21 - 13:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пизанская башня уже почти 700 лет наклонена, и каждый год добавляет по одному миллиметру.
но ее не сносят, и миллионы туристов бродят вокруг нее в надежде что их имена впишут в историю.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10657
Re: "Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему...
Отправлено: 17.10.21 - 13:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не переживайте Дарья Чужая и на вашей улице будет праздник) В бюджете заложены много денег по уничтожению всех деревьев и кривых и косых и ровных. Терпение, терпение ждите мужика с бензопилой.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22998
"Ждем, когда дерево упадет на голову" - Почему обращения в iKomek остаются без ответа?
Отправлено: 17.10.21 - 13:52
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пизанская башня уже почти 700 лет наклонена, и

Так ЖКХ, ждёт, когда 700 лет - пройдёт?... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Гога, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS