Отправлено: - 13:03

alex_60:

Цитата:Тройки нету. Хочется штук 20 назвать. Убираем в сторону мелодрамы, класику, комедии и др! Остаемся в жанре фантастики Фильмец будет о космосе, как я понимаю Из фантастических новинок которые меня удивили в последнее время это конечно Китай и Корея . Блуждающая земля Космические чистильщики ваще огонь. ) Корея прям уже и не удивляет у них в последнее время и трилеры норм.