Отправлено: - 19:35

drakon:

А чем их - кормить? Что - покупать?

Цитата:Взял на довольствие?Вот из интернета:Рацион питания домашнего ежа:Мясной фарш (сырой или вареный)Печенка отварнаяРыба свежаяКурица или индейка, отваренная без соли (кожу необходимо снять)Яйца (один раз в неделю сырое куриное или перепелиное яйцо)Фрукты, ягоды и овощи (груши, яблоко, клубника, малина, голубика, огурцы, перец сладкий, тыква, морковь);В природе они иногда ловят мышей, едят змей, земноводных, насекомых, слизняков, гусениц, дождевых червей.В зоомагазинах разве нет корма специально для ежей?