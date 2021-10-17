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≡ Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42621
Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 17.10.21 - 11:29
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Первый в мире киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий - вернулись за Землю, сообщил Роскосмос. Аппарат коснулся поверхности Земли в 10.35. Съемочная группа находилась в космосе 12 суток.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3749
Re: Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на...
Отправлено: 17.10.21 - 11:29
#1
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Богатый нынче шоу бизнес.
Все скупит ради своих целей, да и роскосмосу неплохие бабки отвалили..
Ну Юля конечно же хороша, с нетерпением жду от нее откровенных женских сцен.
Надеюсь в этом фильме она не подведет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3749
Re: Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на...
Отправлено: 17.10.21 - 11:34
#2
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И радует то, что мужчина не трансгендер гей афророссиянин полетел, а обычный мужик..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10657
Re: Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на...
Отправлено: 17.10.21 - 11:34
#3
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Фильм скорй всего отстойный получится. Типа спутник 2020 года. Уже они на российских сайтах получили только негатив. Если например все с большой радостью ждут аватар2 и тд. То этот фильм ждут все что б "поржать")
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
Re: Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на...
Отправлено: 17.10.21 - 12:31
#4
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Цитата:
Vit:
Фильм скорй всего отстойный получится.


тройка фильмов по твоему хороших?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10657
Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 17.10.21 - 13:03
#5
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Цитата:
alex_60:
Тройки нету. Хочется штук 20 назвать. Убираем в сторону мелодрамы, класику, комедии и др! Остаемся в жанре фантастики Фильмец будет о космосе, как я понимаю Из фантастических новинок которые меня удивили в последнее время это конечно Китай и Корея . Блуждающая земля Космические чистильщики ваще огонь. ) Корея прям уже и не удивляет у них в последнее время и трилеры норм.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3749
Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 17.10.21 - 13:07
#6
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Казахстан то опередили..
Теперь нам следует из бюджета выделить сотню лямов евро и чтоб не ударить в грязь лицом, отправить два экипажа с Тимуром Бекмамбетовым и Оливер Стоуном в другой ракете, на съемки фильма Кочевник против Чужих..
Руни Мара как жена Кыпшака сойдет..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13692
Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 17.10.21 - 13:24
#7
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Цитата:
Vit:
Фильмец будет о космосе, как я понима


он уже озвучен.
врача срочно отправляют на станцию для проведения хирургической операции космонавту, так как его нельзя транспортировать.

Цитата:
Vit:
Китай и Корея . Блуждающая земля Космические чистильщики ваще огонь


там актеры местные?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10657
Корабль c первым в истории киноэкипажем приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 17.10.21 - 13:30
#8
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Цитата:
alex_60: там актеры местные?
Я не сильно в них разбераюсь. Фамилии все на инь, Янь заканчиваются. На лицо тоже все одинаковые . Как мне мой друг казах сказал вы русские все на одно лицо, Я ему так же ответил вы азиаты тоже все на одно лицо)
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