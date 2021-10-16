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≡ "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев высадили экоактивисты в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42617
"Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев высадили экоактивисты в Рудном
Отправлено: 16.10.21 - 19:21
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Экоакция "Садим сквер семейных деревьев" прошла сегодня, 16 октября, в рудненском парке культуры и отдыха. Всего, по подсчётам организаторов, удалось высадить около 160 саженцев, хотя изначально рассчитывали на 130.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2118
Re: "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев...
Отправлено: 16.10.21 - 19:21
#1
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Молодцы, хорошая акция.
На ремонте автотрассы Карабутак-Рудный, начиная с реки Айет(бывшая Аят) до г.Рудного с левой стороны, мощными бульдозерами полностью выкорчевали все деревья: В связи с этим вопрос нашим записным, дивано-форумным защитникам флоры и фауны: - по окончании ремонта в процессе рекультивации околотрассных земель, новые саженцы высадят или нет??
На это деньги в смете ремонта есть?? Кто может ответить??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3743
Re: "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев...
Отправлено: 16.10.21 - 19:40
#2
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Как вариант с ребенком конечно можно..
Но остальное просто понты..
Они же за это деньги получают, как понял..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22994
Re: "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев...
Отправлено: 16.10.21 - 19:52
#3
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У нас есть такой парк.
"Свадебный лес", называется... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10563
"Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев высадили экоактивисты в Рудном
Отправлено: 16.10.21 - 20:44
#4
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Сколько помню этих акций а деревьев что-то больше не стало
Ухаживать надо после популисткой посадки а не так
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2577
Re: "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев...
Отправлено: 16.10.21 - 21:25
#5
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Цитата:
Мероприятие проводится в рамках республиканской акции по масштабному озеленению нашей страны


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3952
Re: "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев...
Отправлено: 16.10.21 - 22:41
#6
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Эти прутики по 1000 тенге??? Деньги на ветер. Надо сажать саженцы 1,5 --2 метра.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7848
Re: "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев...
Отправлено: 17.10.21 - 09:31
#7
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Цитата:
Мы закупили порядка 130 саженцев, на их закуп ушло около 130 000 тенге,

по 1000 каждое... В Пригородном лесхозе в Затобольске в мае я брал для школы дубы по 500. Их там, небольшого размера, просто ряды... копай и высаживай.. весь город можно озеленить. Но кому это надо?
Сегодня хочу сделать ревизию прошлогодних тополей на Чкалова от Абая до Жастар. Там из живых и половины не осталось.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
468
Re: "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев...
Отправлено: 17.10.21 - 10:14
#8
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Цитата:
yudjin:
Сегодня хочу сделать ревизию прошлогодних тополей на Чкалова от Абая до Жастар


Ты сделай ревизию возле «Костанайского дома ребенка «Дельфин».Где вы высадили и загубили кучу саженцев!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7848
"Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев высадили экоактивисты в Рудном
Отправлено: 17.10.21 - 10:17
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Где вы высадили и загубили кучу саженцев!

вчкушка, ты наверное что-то попутала. Лично я там ничего не высаживал и тем более не губил.
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