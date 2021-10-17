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≡ Алексей КУЛИКОВ: Организация социальных перемен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42617
Алексей КУЛИКОВ: Организация социальных перемен
Отправлено: 17.10.21 - 10:06
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Рекомендую всем социальным предпринимателям как можно внимательней ознакомиться с законопроектом, чтобы получить максимальную помощь от государства! А государству пожелаю максимально внимательно подойти к вопросу о том, кто может получить эти преференции.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
468
Re: Алексей КУЛИКОВ: Организация социальных перемен
Отправлено: 17.10.21 - 10:06
#1
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Цитата:
Важно, чтобы закон не стал лазейкой для недобросовестных предпринимателей, которые могут испортить всю идею этого начинания


В первую очередь этой лазейкой воспользуются участники слёта, которые съехались со всего Казахстана. Потом будут пенять что зеркало кривое. Все высказывания объединяет мысль, что одних желаний и намерений для спасения недостаточно.Сколько было в Казахстане революционных программ и прочее,которые хотели доставить «счастье» человечеству
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