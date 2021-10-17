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Важно, чтобы закон не стал лазейкой для недобросовестных предпринимателей, которые могут испортить всю идею этого начинания

Цитата:В первую очередь этой лазейкой воспользуются участники слёта, которые съехались со всего Казахстана. Потом будут пенять что зеркало кривое. Все высказывания объединяет мысль, что одних желаний и намерений для спасения недостаточно.Сколько было в Казахстане революционных программ и прочее,которые хотели доставить «счастье» человечеству