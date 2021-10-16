Отправлено: - 09:31

Мы закупили порядка 130 саженцев, на их закуп ушло около 130 000 тенге,

Цитата:по 1000 каждое... В Пригородном лесхозе в Затобольске в мае я брал для школы дубы по 500. Их там, небольшого размера, просто ряды... копай и высаживай.. весь город можно озеленить. Но кому это надо?Сегодня хочу сделать ревизию прошлогодних тополей на Чкалова от Абая до Жастар. Там из живых и половины не осталось.