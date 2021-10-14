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Пока что немецкой овчарке намордник не нужен - ей всего 5 месяцев / Фото Андрея СКИБЫ

Цитата:В Правилах по выгулу Костанайской области с 4 х месяцев.Обязательное ношение намордников для собак надо отменить, как в правилах по Актюбинску, у них достаточно просто намордник иметь при себе, при необходимости надеть. Летом, в жару невозможно собаку держать в наморднике, это опасно для ее здоровья. Кто наваял сей свод правил, без участия кинологов, скорее всего. Либо как то регулировать этот вопрос обязательным прохождением курса социализации собаки и ОКД. Прошли курсы дрессировки и послушания - ходите без намордника.По поводу чипирования- задумка неплохая, в принципе. Единая база нужна. Плохо, что сведется эта затея к банальному отмыванию денег. И удорожанию стоимости этой услуги. Пока вполне здравая цена на эту услугу. Делали около двух месяцев назад. Проверили номер чипа на следующий день, все в порядке, в базе числимся.Предположительно, что за чипированием последует налог на животных. Мое мнение, пусть будет адекватный налог, если создадут условия, площадки для выгула собак. Кусок земли дайте и огородите, не надо снарядов. И содержите эти площадки с налога на животных.