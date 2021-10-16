Отправлено: - 16:49

Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане, станут платными в следующем году. Бесплатными останутся "Спутник V" и QazVac. При этом ревакцинация, которая начинается в Казахстане в ноябре, не является обязательной, и получить третью дозу на этом этапе смогут не все.