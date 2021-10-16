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≡ Цой: Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане, станут платными в 2022 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42616
Цой: Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане, станут платными в 2022 году
Отправлено: 16.10.21 - 16:49
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Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане, станут платными в следующем году. Бесплатными останутся "Спутник V" и QazVac. При этом ревакцинация, которая начинается в Казахстане в ноябре, не является обязательной, и получить третью дозу на этом этапе смогут не все.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2118
Re: Цой: Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане,...
Отправлено: 16.10.21 - 16:49
#1
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Платные и неплатные вакцины - сто пудов, коррупционная жила.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
179
Re: Цой: Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане,...
Отправлено: 16.10.21 - 18:34
#2
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И так вакцинация вяло идёт,а если сделают платно,то вообще затухнет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10556
Цой: Вакцины от коронавируса, произведённые не в Казахстане, станут платными в 2022 году
Отправлено: 16.10.21 - 20:47
#3
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Цитата:
Охотник:
И так вакцинация вяло идёт,а если сделают платно,то вообще затухнет

Правильно делают
Надо было вообще все платно сделать
И объявить что бесплатно будет только до 16.11.21
И завтра все пункты вакцинации были бы забиты
Человеческая психология работает на халяву
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