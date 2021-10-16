Re: "Обновим деревья в парке" - Больше 160 саженцев...

Отправлено: - 19:21

Молодцы, хорошая акция.

На ремонте автотрассы Карабутак-Рудный, начиная с реки Айет(бывшая Аят) до г.Рудного с левой стороны, мощными бульдозерами полностью выкорчевали все деревья: В связи с этим вопрос нашим записным, дивано-форумным защитникам флоры и фауны: - по окончании ремонта в процессе рекультивации околотрассных земель, новые саженцы высадят или нет??

На это деньги в смете ремонта есть?? Кто может ответить??