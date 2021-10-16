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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 749 из 750«1...747748749750»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3735
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 19:55
#11221
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Я отстал от жизни..
Думал эти многомиллионные ветряки только там..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 19:57
#11222
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Цитата:
Добринцофф:
а так конечно для электроэнергии в наших условиях наверное не выгодно.

Они нигде не выгодны, даже в Европе. Без гос.поддержки и там бы никто не использовал. Как-то был на семинаре - алматинцы проводили по немецким котлам, зашла речь про эти зеленые технологии. Вот, говорит, в офисе у них стоит солнечная панель, которая используется для нагрева горячей воды. Стоит 6000 евро. Да за эти деньги можно горячей воды на всю жизнь здания накопить, как мне кажется.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3735
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:03
#11223
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Цитата:
Victor Yang:
Стоит 6000 евро. Да за

То то.
Я о том же.
А сколько ветряк стоит, тысяч 800 евро у нас?
Или миллиона два, чтоб откатить?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10648
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:06
#11224
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Цитата:
Victor Yang:
Вот именно, такие вещи что б содержать, я не говорю купить. Нужны спецы . А потом удевляемся, че у нас свет подорожал или газ, ой, дизель, бензин . Хлеб. И инфлянцмя 5-8 %)) зато как в Европе)))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3735
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:07
#11225
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Цитата:
Добринцофф:
Съездили посмотреть на чудо экологически чистой энергии ветрогенератор называется

У Добринова и у Гоги втихушку такие кадры есть..
Я то думал мои курицы только, делают тут жесть..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10556
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:23
#11226
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Об***ли об***ли 111 за фотки всего подряд от прогулок до кухни а теперь весь флуд в фотках))
И где те об***тели?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3735
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:25
#11227
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Цитата:
abaika95:
**ли об***ли 111 за фотки всего подряд от прогулок до кухни а теперь весь флуд в фотках)) И где те об***тели?

Не могу понять..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:26
#11228
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Цитата:
Victor Yang:
ни нигде не выгодны, даже в Европе.[/quot


В Европе всего лишь две-три недели не было солнца и ветра и вся их "зеленая" энергетика встала и поэтому российский газ на биржевых торгах взлетел до 2000$ за 1 000 кубов. В связи с глобальным изменением климата, встал вопрос: так уж надёжна ли эта "зеленая" энергетика?? И не зря десять стран Восточной Европы ставят вопрос о возобновлении строительства АЭС на их территории. Тем более производство энергии с помощью мирного атома - это по существу и есть , та самая "эеленая" энергетика. Экологическая чистая энергия, единственный вопрос - это безопасность.



























Vit:
зато как в Европе)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10556
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:28
#11229
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Цитата:
111:
Не могу понять..

Добринцов и Гоги решили тебя поддержать в фоторепортажах и чето им никто не говорит что это плохо
Переобулись?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:32
#11230
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Цитата:
111:
Не могу понять..


Обсиратели обсирали - и далее по тексту.......
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10556
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:35
#11231
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Цитата:
Добринцофф:
Съездили посмотреть на чудо экологически чистой энергии ветрогенератор называется.

В Казахстане в скором времени подражает электричество и эти ветряки не помогут
А почему подорожает?
Потомучто Казахстан стал 2 в мире после США страной по количеству майнеров
(Криптовалюта очень сильно жрет электричество если что)
А как так получилось? А очень просто в Китае ввели огромные налоги на криптовалюту и все "фермеры" ринулись в пустой Казахстан где налогов ещё нет
Они строят фермы по всей стране,жрут электричество из за чего у нас его начинает не хватать,и видеокарты подорожали как имбирь прошлой осенью
Вот и завели все разговоры про АЭС
Видите ли оно нам очень сейчас необходимо стало срочно))
Но налог упорно не вводят
Боятся потерять фермы
А с этих ферм есть Профит?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3735
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:37
#11232
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Цитата:
abaika95:
чето им никто не говорит что это плохо Переобулись?)

Думаю они говорят об этом же..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13685
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:38
#11233
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111 чтобы в женские халаты превратиться,
надо же выйти с форума, опять зайти.
адский труд.
но сам с собою поговорить наверное стоит того.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10556
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:43
#11234
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Цитата:
alex_60:
111 чтобы в женские халаты превратиться, надо же выйти с форума, опять зайти.

О ты уже вышел из запоя?
А то знакомые говорили ты третий день не просфхаешь только и бегаешь за беленькой)) иди не о тебе говорили?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10556
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.10.21 - 20:48
#11235
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Нет извини перепутал
Это про другого шурку говорили
Похож на тебя но ещё не ты
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