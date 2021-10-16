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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42616
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 09:43
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Около 2 лет назад была запущена реформа в области жилищных отношений. Теперь не должно быть пресловутых ПКСК, которые полностью себя дискредитировали и вызывали массу недовольства жильцов. Но гладко было на бумаге.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
735
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 09:43
#1
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Думаю,скоро по подъездам начнут делить и назначать по председателю и бухгалтеру. С з/платами и счетами. Как они не поймут,что надо наоборот укрупнять! Чтобы в штате было 5 сантехников,из которых хотя бы пару будет не пьяных и готовых устранить проблему! Свой тракторишка со сваркой и т.д. А сейчас,получается,каждый председатель хочет бегать искать кто сделает? А если он,зная наш минталитет,уедет на той,что тогда,кому ты нужен со своей проблемой? Короче,согласен я с автором,эти ОСИ полный бред.

[Исправлено: Сабыр, 16.10.2021 - 09:44]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
735
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 09:54
#2
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Ведь нет ни людей,ни склада. Случись авария в субботу вечером и будете ждать понедельника?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13685
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 10:50
#3
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//Бухгалтер и члены правления выбирались из родственников и близких людей, решения принимались кулуарно//

так еще при этом эта "компания директор бухгалтер родня"
в таком же составе состоят в обществах садовых.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10648
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 10:59
#4
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Цитата:
alex_60:
так еще при этом эта "компания директор бухгалтер родня" в таком же составе состоят в обществах садовых.

Тут не все функции отмечены. Ещё они имею кучу ников на форуме. Постоянно меняют, видимо привычка бухалтерская, каждый год чтоб дебит-кредит сошелся нужно "фирму" Переименовывать. Плюс русофобские наклоности. Ну назвались вчк, зачем менять
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2644
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 11:54
#5
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Цитата:
На мой взгляд, выполняют эту функцию болашаковцы, которые за время учебы за рубежом и подкормки со стороны различных фондов типа Фонда Сороса получают четкие инструкции, какие «реформы» следует проводить в Казахстане. Что они и делают по возвращении домой. Поэтому у нас практически разгромлены медицина и образование, практически легально продаются дипломы и научные звания, награды и премии.

Источник:


Причём, мы ещё и сами это оплачиваем.
Где-нибудь мы слышали о каких-то прорывных проектах кого-нибудь из болашаковцев, принёсших стране пользу?
Только занимают хорошо оплачиваемые посты, высокие должности, совершенно оторваны от народа.
Видимо, так и было задумано
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3735
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 13:11
#6
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- вернуться к советской системе, когда отделы ЖКХ располагали всеми необходимыми ресурсами и выполняли заявки управдомов. Н"

Это когда государство помогало из своего бюджета..
Да и дома сейчас в основном по 50 лет..
Какое ПКСК согласится из содержать по 30 тенге за квадрат?
Тенге 200 с квадрата еще можно как то..
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и
§ ирония
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
70
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 14:23
#7
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согласна с автором, в том что такая реформа в жилищно-коммунальных отношениях не нужна и вредна.Да, не все ПКСК работают хорошо, но развалить легко, как развалили ситему прие переходе на ПКСК.Только начали/ПКСК/ набирать опыт. создали какую-то материально техническую базу и тут опять.Было у нас собрание дома по вопросу реформы, соответственно никто не захотел идти в старшие по дому и большинство высказались за то , чтобы ПКСК оставить. Представитель с акимата ответил, что закон принят и надо его исполнять.На мои вопросы , почему не провели опросы среди населения по проекту закона и почему вы не обращаетесь в правительство, что многие не хотят тех реформ, что нам навязывают и на другие вопросы ответов не было.кто закон принимал, вообще не в курсе , как живет народ. Мы не у всех по дому смогли собрать на домофон, на обслуживание счетчика тепла, не все сдают на оплату уборки подъезда и т.д., так еще и наслушаешься всякой ерунды. Не все оплачивают даже услуги ПКСК, у кооператива есть хоть какие-то рычаги , как взыскать эти долги, а здесь будет старший по дому бегать и выпрашивать оплату?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7843
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 15:07
#8
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Цитата:
alex_60:
так еще при этом эта "компания директор бухгалтер родня" в таком же составе состоят в обществах садовых.

ну да, вчкушка не даст соврать ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
466
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 18:50
#9
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Объединение собственников имущества (ОСИ) полная утопия! К примеру по переулку Уральский один дом создал ОСИ ..теперь дворника нет..никто не желает оплачивать его работу! Старшая по дому купила по лопате и венику на каждый подъезд что бы убирались перед подъездом сами жильцы.Прошлую зиму снегом заросли и мусором.Дошло до того что двери не смогли открыть потому что наледью заросли пороги.Субботу и воскресенье просидели без света потому что по OLX не могли найти электрика который согласился бы подзаработать на выходных. Теперь все обвиняют старшую по дому что она вела агитацию по созданию ОСИ. Почему не проверили в пилотном проекте работу ОСИ в любом отдельно взятом городе Казахстана? В России так же затеяли ОСИ но нет результата,страдают люди .Но там хоть стали внедрять только в Башкирии
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10648
Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 18:58
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

По три копейки сложились. Я как всегда отсутствовал . Меня перед фактом уже поставили, более того соседи вложили зная что Я мозги не буду за дело доброе е,. Ь.) мы сами вы нам получаеися и не нужны, халявщики всякие директора ЖКХ и снт
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4871
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 19:00
#11
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Так принимаются новые законы конкретными гражданами, вот с них и спрашивайте, можно делать запрос или пригласить на разговор, в конце концов есть в стране активные граждане, пусть хлопочут...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2118
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!
Отправлено: 16.10.21 - 20:40
#12
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Цитата:
таноми52:
кого-нибудь из болашаковцев, принёсших стране пользу?


Программа "Болашак" - хорошо задумано, но исполнение - по "казахспайски".
Кульгинов - тоже выходец из "Болашака" , но как некрасиво ведёт себя по отношению к системе озёр внутри города Талдыколь.
А, ведь лет 10 назад была идея АП, из степиндиатов-болашаковцев создать элит-политическую партию с одноимённым названием. Наверное, для страны хорошо что у них не получилось.Боливар-двоих не выдержит.
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