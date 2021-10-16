Отправлено: - 19:57

Добринцофф:

а так конечно для электроэнергии в наших условиях наверное не выгодно.

Цитата:Они нигде не выгодны, даже в Европе. Без гос.поддержки и там бы никто не использовал. Как-то был на семинаре - алматинцы проводили по немецким котлам, зашла речь про эти зеленые технологии. Вот, говорит, в офисе у них стоит солнечная панель, которая используется для нагрева горячей воды. Стоит 6000 евро. Да за эти деньги можно горячей воды на всю жизнь здания накопить, как мне кажется.