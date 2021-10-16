Отправлено: - 19:11

drakon:

Мой ёжик. Вот паршивец.Разлил молоко.

Цитата:Вик, молоко ёжикам вредно. У них не вырабатывается в организме фермент, расщепляющий молочные продукты. Ёжики, конечно, об этом не знают и, коль им предлагают, то пьютТак что хорош вредить симпатичным животным. Также является мифом, что они едят яблоки и грибы.