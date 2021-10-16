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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2642
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 19:11
#6196
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Цитата:
drakon:
Мой ёжик. Вот паршивец.Разлил молоко.


Вик, молоко ёжикам вредно. У них не вырабатывается в организме фермент, расщепляющий молочные продукты. Ёжики, конечно, об этом не знают и, коль им предлагают, то пьют
Так что хорош вредить симпатичным животным. Также является мифом, что они едят яблоки и грибы. :-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 19:15
#6197
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Цитата:
таноми52:
Также является мифом, что они едят яблоки и грибы.

А чем их - кормить? Что - покупать?... :lol: ;-)
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