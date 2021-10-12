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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 413 из 414«1...411412413414»
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13683
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.21 - 14:38
#6181
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Много раз просил сообщить, что я жив, здоров. Сказали не положено!


да уж ..
0,7 вон тоже хотел написать недавно ..
был задвинут..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
25
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.21 - 14:43
#6182
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Алекс путает. В Аркалыке были 2 гаишники со своими знаками Стоп. Один промышлял возле автобазы. Другой ставил свой знак при вьезде в город. Возле лужи выписывал штрафы, и брал наличкой. На вьезде гаишник, не церемонясь лез в кузов грузовика кидал в руки ошалевшего от такой наглости водителя понравившийся товар и продукты. Водитель должен был отнести все это в люльку мотоцикла! Потом инспектор слазил с машины и кричал водителю. Чего встал? Проезжай быстрей!!!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.21 - 14:50
#6183
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Мой обед, на сегодня.
https://d.radikal.ru/d26/2110/9d/80aab0623e6c.jpg
3 минуты в микроволновке. И готово... :lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.21 - 20:19
#6184
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Интересно, почему тему о книге
тов. Си, закрыли?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13683
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.21 - 20:41
#6185
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Цитата:
drakon:
Интересно


там же написано-переведена на русский.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.21 - 21:29
#6186
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Цитата:
alex_60:
на русский.

Тему обсуждения, закрыли... :lol: :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12643
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.21 - 21:39
#6187
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Кто-то реально хотел книгу обсудить? ))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.21 - 00:01
#6188
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Мой ёжик. Вот паршивец.Разлил молоко.

Ткперь кушай с пола...

:lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 16:06
#6189
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Алекс, привет!С выходным Днём, тебя.
https://d.radikal.ru/d12/2110/ba/52f290471d69.jpg
Сегодня, опять, до - утра?... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 16:09
#6190
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Что то, картинки не - грузятся?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3720
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 16:15
#6191
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Ежик во дворе живет или дома?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 18:32
#6192
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Цитата:
111:
Ежик во дворе живет или дома?

На участке, за жтвой изгородью.
По вечерам, приходит... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 18:55
#6193
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Делят молоко, пока Ёжика - нету.
https://d.radikal.ru/d39/2110/24/1485e70ec44c.jpg
Придёт он, вечером... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3720
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 18:57
#6194
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Цитата:
drakon:
По вечерам, приходит.

Вот они куринные кости жрут..
На даче мы кидаем, они бегают и воруют косточки..
И еще недовольные фыркают..

[Исправлено: 111, 16.10.2021 - 18:58]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3720
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.21 - 19:00
#6195
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Цитата:
drakon:
Делят молоко,

Какие они жырные, да из гонять надо..
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