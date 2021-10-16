Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Спуститесь с небес, господа реформаторы!

Отправлено: - 14:23

согласна с автором, в том что такая реформа в жилищно-коммунальных отношениях не нужна и вредна.Да, не все ПКСК работают хорошо, но развалить легко, как развалили ситему прие переходе на ПКСК.Только начали/ПКСК/ набирать опыт. создали какую-то материально техническую базу и тут опять.Было у нас собрание дома по вопросу реформы, соответственно никто не захотел идти в старшие по дому и большинство высказались за то , чтобы ПКСК оставить. Представитель с акимата ответил, что закон принят и надо его исполнять.На мои вопросы , почему не провели опросы среди населения по проекту закона и почему вы не обращаетесь в правительство, что многие не хотят тех реформ, что нам навязывают и на другие вопросы ответов не было.кто закон принимал, вообще не в курсе , как живет народ. Мы не у всех по дому смогли собрать на домофон, на обслуживание счетчика тепла, не все сдают на оплату уборки подъезда и т.д., так еще и наслушаешься всякой ерунды. Не все оплачивают даже услуги ПКСК, у кооператива есть хоть какие-то рычаги , как взыскать эти долги, а здесь будет старший по дому бегать и выпрашивать оплату?