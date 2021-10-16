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≡ Производители подсолнечного масла предупредили о повышении цен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42614
Производители подсолнечного масла предупредили о повышении цен
Отправлено: 16.10.21 - 10:22
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Об этом заявляют костанайские переработчики. Представителей маслозаводов повышать закупочную стоимость семян вынуждают действия крупных трейдеров, которые реализуют сырьё за рубеж.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10641
Re: Производители подсолнечного масла предупредили о повышении...
Отправлено: 16.10.21 - 10:22
#1
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Цитата:
Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырьё местным маслозаводам. И тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Снизятся цены для простых покупателей. А у отечественной переработки откроется второе дыхание.

Не врите. Цены при любом раскладе не снизятся. Выбивая субсидии для себя,вы хоть нас - покупателей сюда не приписывайте. )
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10641
Re: Производители подсолнечного масла предупредили о повышении...
Отправлено: 16.10.21 - 10:33
#2
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Цитата:
По словам фермеров, уже третий год в Костанайской области неурожай по масличным

Последний раз я лет 15 назад видел в кустанайском регионе настоящие подсолнухи,с гиганским размером. этот участок был у иволге. Наверно супер семена были. После этого в основном у разных кх были пародии на подсолнух. Наверно экономили на семенах. Хотя актрос больше раскажет, но думаю я не сильно наврал)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22984
Re: Производители подсолнечного масла предупредили о повышении...
Отправлено: 16.10.21 - 13:46
#3
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Сколько будет стоить, масло?
Для Народа?... 8-) :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10641
Re: Производители подсолнечного масла предупредили о повышении...
Отправлено: 16.10.21 - 15:54
#4
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Цитата:
drakon:

Масло уже и до порожания) было не дешево Я тот кто давно присел на вареную еду . И масло у меня 1 литр на год хватает . Недавно купив понял что капец , сегодня очень дорого жарить дорогие яйки с дорогим маслом. Я давно ушёл от этого . Я не жмот, просто вареная еда клевая. И кстати вкусная. Просто надо научится. А то рекламируют в газете всякие жральни.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10641
Re: Производители подсолнечного масла предупредили о повышении...
Отправлено: 16.10.21 - 17:05
#5
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. Люблю мясо. Но в домашних условиях мясо на пару супер. Или шашлык на углях поэтому пусть они свое масло за сунут А на счет субсидий, я еще не одного не встретил "нищего " Кх который переживает за покупателей.
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