Отправлено: - 10:22

Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырьё местным маслозаводам. И тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Снизятся цены для простых покупателей. А у отечественной переработки откроется второе дыхание.

Цитата:Не врите. Цены при любом раскладе не снизятся. Выбивая субсидии для себя,вы хоть нас - покупателей сюда не приписывайте. )