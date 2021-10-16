Отправлено: - 13:28

) в число государств со «сложной ситуацией со свободой прессы». Страна занимает 155-е место из 180 во «Всемирном индексе свободы прессы», составляемом RSF.

Цитата:Да пофиг на ваш иностранный индекс Зато мы в 2030 году будем в десятке развитых экономических стран . А 2050 , незнаю наверно перегоним всех первых по два раза