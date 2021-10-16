Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Материал о «жене Назарбаева» удален с сайта HOLA News, редактор и основатели объявили об уходе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42612
Материал о «жене Назарбаева» удален с сайта HOLA News, редактор и основатели объявили об уходе
Отправлено: 16.10.21 - 12:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основатели Алишер Кайдаров, Адилет Турсынбек и главный редактор Зарина Ахматова объявили об уходе из проекта. Сообщение об этом размещено на сайте 15 октября, через день после того, как редакция заявила о разблокировке веб-страницы спустя 10 дней отсутствия к ней доступа.
Читать новость

Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
242
Re: Материал о «жене Назарбаева» удален с сайта HOLA News,...
Отправлено: 16.10.21 - 12:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С - свобода слова.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3688
Re: Материал о «жене Назарбаева» удален с сайта HOLA News,...
Отправлено: 16.10.21 - 13:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило, первый победил..
Не привык проигрывать..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10636
Re: Материал о «жене Назарбаева» удален с сайта HOLA News,...
Отправлено: 16.10.21 - 13:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
) в число государств со «сложной ситуацией со свободой прессы». Страна занимает 155-е место из 180 во «Всемирном индексе свободы прессы», составляемом RSF.

Да пофиг на ваш иностранный индекс Зато мы в 2030 году будем в десятке развитых экономических стран . А 2050 , незнаю наверно перегоним всех первых по два раза
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7906
Материал о «жене Назарбаева» удален с сайта HOLA News, редактор и основатели объявили об уходе
Отправлено: 16.10.21 - 13:34
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да пофиг

Конечно пофиг, свобода она такая. :lol: Как были бояре и холопы, так и осталось. :lol:
//Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку// (с) :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2576
Материал о «жене Назарбаева» удален с сайта HOLA News, редактор и основатели объявили об уходе
Отправлено: 16.10.21 - 13:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Обстоятельства сложились таким образом, что после 10 дней блокировки нам пришлось поступиться нашим основным принципом. Мы удалили новость с сайта»




[Исправлено: Козлов я, 16.10.2021 - 13:36]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS